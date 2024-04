Drei Doppelpacks

Sepp Straka und Brice Garnett schnüren zum Auftakt der Zurich Classic of New Orleans im Bestball gleich drei Birdie-Doppelpacks und legen so im TPC Louisiana einen soliden Grundstein um auch am Wochenende noch mit von der Partie sein zu können.

Zum vorerst letzten Mal steht heuer mit den Zurich Classic of New Orleans ein bei den Spielern sehr beliebtes Turnier auf dem Programm, denn Jahr für Jahr kann sich das Starterfeld beim Teamevent der PGA Tour durchaus sehen lassen. Auch Sepp Straka lässt sich das Turnier vor den Toren New Orleans nicht entgehen und bildet erstmals nicht mit einem ehemaligen Georgia Bulldog ein Gespann. Stattdessen nimmt er in diesem Jahr mit Brice Garnett die Bestball und Foursomes in Angriff und hofft mit dem durchwegs starken Ballstriker ein Wörtchen um die Entscheidung mitreden zu können.

Auch die Buchmacher haben das austro-amerikanische Team durchwegs weit oben am Zettel, wussten doch beide zuletzt mit starker Form zu überzeugen. Gespielt wird auch heuer wieder am Donnerstag und Samstag in den Fourballs und am Freitag und Sonntag im Klassischen Vierer, wobei der Cut am Freitag nur die besten 33 und schlaggleichen Teams ins Wochenende aufsteigen lässt. Für jeden der beiden Sieger gibt es im Anschluss zwar 400 FedEx-Cup Punkte, aufgrund des Formats jedoch keine Weltranglistenzähler.

Von Beginn an finden Sepp und sein amerikanischer Partner dann zum Auftakt nicht so richtig den gesuchten Rhythmus, denn mit Pars machen die beiden zwar nicht viel verkehrt, kommen so verständlicherweise aber mit den durchwegs tiefen Scores nicht mit. Auf der 13 fällt dann endlich der erste Birdieputt und gibt den beiden sichtlich auch einigermaßen Schwung, denn gleich danach geht sich auch auf der 14 ein roter Eintrag aus, womit es erstmals spürbar in die richtige Richtung geht.

Schwung ebbt wieder ab

So rasch der Schwung kam, so rasch verfliegt er jedoch auch wieder, denn auf den darauffolgenden Löchern verfallen die beiden wieder in einen Partrott und rutschen so auch im Klassement wieder zurück. Erst nach dem Turn am Par 5 der 2 geht sich dann wieder ein Schlaggewinn aus und da danach auch das Par 3 etwas springen lässt, schnüren die beiden wie auch schon auf den Frontnine erneut einen Doppelpack.

Erneut ebbt der gewinnbringende Flow jedoch sehr rasch wieder ab und erst im Finish legen Sepp und Garnett dann auf der 8 und dem abschließenden Par 3 noch einen dritten Birdiedoppelschlag hin, der immerhin eine 66 (-6) ermöglicht. Mit den Spitzenplätzen haben die beiden damit zwar nichts zu tun, der Cut dürfte mit einer stabilen Leistung im Klassischen Vierer am Freitag aber durchaus zu stemmen sein.

Leaderboard Zurich Classic of New Orleans

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zurich Classic of New Orleans.