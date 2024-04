Stecken geblieben

Max Steinlechner kann am Finaltag der Haugschlag NÖ Open by perfect eagle nicht mehr zulegen und beendet das Heimspiel im Waldviertel nur mit einer 73 und im hinteren Drittel des Klassements. Jean Bekirian krönt sich zum neuen König von Haugschlag.

Max Steinlechner sorgte bei den Haugschlag NÖ Open by perfect eagle für die Ehrenrettung in rot-weiß-rot, denn mit der 68 (-3) am Freitag verhinderte er beim Heimspiel im Haugschlag Resort einen österreichischen Totalausfall. Am Finaltag hofft der Tiroler nun auf eine weitere Steigerung um womöglich das Feld noch etwas von hinten aufrollen zu können, erfüllen soll sich diese Hoffnung jedoch nicht.

Max holt sich am Freitag zunächst zum bereits dritten Mal vom Par 5 der 13 ein recht rasches Birdie ab, kann daran jedoch nicht anknüpfen und kommt nach einem Fehler auf der 17 lediglich bei Even Par zum Turn. Auch auf den letzten neun Löchern will sich dann kein brauchbarer Rhythmus mehr einstellen, denn auf birdiefreien Frontnine muss er noch zwei Bogeys einstecken und bringt so sogar nur die 73 (+2) zum Recording, was gerade mal für einen 37. Platz reicht.

Bekirian neuer Haugschlag Champion

Der neue Haugschlag Champion kommt aus Frankreich und heißt Jean Bekirian. Dabei beginnt die letzte Umrundung mit einem frühen Bogey auf der 2 alles andere als nach Maß, dank eines sofortigen Konters und zwei weiteren Birdies noch vor dem Turn bringt er sich aber in eine komfortable Position um attackieren zu können.

Die Attacke soll auf den Backnine dann auch voll aufgehen, denn mit vier weiteren Schlaggewinnen kann die Konkurrenz nicht Schritt halten, weshalb Bekirian am Ende mit der 65 (-6) und bei gesamt 15 unter Par mit zwei Schlägen Vorsprung auf Yente Van Doren (BEL) den Sieg einfährt. Rang 3 belegt bei einem weiteren Schlag Rückstand James Meyer de Beco (BEL).