Steinlechner in Qualifkation ohne US Open-Ticket

Trotz starken Beginns und tapferen Kampfs scheitert Max Steinlechner in Walton Heath in der Qualifikation für die US Open 2025.

Von Österreichs Tour-Assen wagt sich heuer nur Max Steinlechner in die beinharte Qualifikation für die US Open im englischen Walton Heath. Knapp 100 Spieler von DP World- und Challenge Tour rittern in einer 36 Loch-Qualifikation um eine Handvoll Tickets für das dritte Major des Jahres. Nur die besten 8 erhalten einen Startplatz für das US Major, zwei weitere dürfen sich über die Warteliste gewisse Chancen ausrechnen.

Bernd Wiesberger scheiterte im Vorjahr als einziger heimischer Teilnehmer und verzichtet diesmal auf einen Start. Das Teilnehmerfeld würde aber auch heuer vielen DP World Tour-Events alle Ehre machen: Max Kieffer, Yannik Paul, Tom Lewis, Alex Fitzpatrick, Nico Colsaerts, Francesco und Edoardo Molinari, Adrian Otaegui, Guido Migliozzi oder Haotong Li scheuen sich nicht davor extra nach London für den Qualifier zu jetten um in Oakmont zu Major-Ehren zu kommen.

Max muss zuerst am New Course ran und erwischt einen Superstart mit drei Birdies auf den ersten vier Löchern. Bei besten Scoring-Bedingungen darf sich der Tiroler vor allem über einen heißen Putter freuen, der im Verlauf der Runde noch ein Eagle und vier weitere Birdies einbringt. Auf den Back 9 verzockt sich Max ein paar Mal, bringt aber dennoch die aggressive Auftaktrunde von 6 unter Par ein, die in auf Platz 3 der Zwischenwertung den Lunch besonders gut schmecken lässt.

Bei mehr Wind am Nachmittag gilt es nun am Old Course von Walton Heath weiter am Gas zu bleiben, da er angesichts der sehr tiefen Scores keinen Puffer hat. Wie erwartet erweist sich dieser Kurs als deutlich härtere Nuss: das Auftakt-Bogey pusht Steinlechner’s Score in die falsche Richtung, vor allem da der Putter deutlich abkühlt und bis zum Turn nur ein einziges Birdie mehr zulässt.

Zwei Bogeys zu Beginn der zweiten 9 lassen den Rückstand auf die Tickets weiter anwachsen. Im Finish muss der Tiroler Alles oder Nichts spielen. Dabei springen zwar endlich zwei Birdies heraus, genauso oft verzockt er sich aber und kassiert die Bogeys. Mit der 74 (+2) fehlen bei insgesamt 4 unter Par doch ein paar Schläge zum großen Ziel: nach Wiesberger im Vorjahr gibt es auch heuer in Walton Heath für Österreich nichts zu holen. Somit wird in Oakmont Sepp Straka einmal mehr die rotweißrote One-Man-Show bei einem Major geben.

Qualifikationsmarke aktuell (Top 8): -7

Leaderboard US Open Qualifikation 2025