Tag der vergebenen Chancen

Sepp Straka legt sich am Finaltag bei der BMW PGA Championship etliche Chancen für eine richtig tiefe Runde auf, kommt mit einem über weite Strecken eiskalten Putter aber über eine 69 (-3) nicht hinaus und kann so im Wentworth Club nur mehr einen minimalen Vorstoß realisieren.

Nachdem Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz am Freitag am Cut scheiterten, hält Sepp Straka als einziger Österreicher beim Flaggschiff-Event der DP World Tour am Wochenende die rot-weiß-rote Fahne hoch. Nach Runden von 71 (-1) und 68 (-4) Schlägen durchaus mit intakten Chancen auf ein Topergebnis ins Wochenende gestartet, hatte er am Moving Day im strömenden Regen dann aber einigermaßen zu kämpfen und büßte bei generell guten Scores mit der 72 (Par) sogar 15 Ränge ein.

Dennoch scheint auch als derzeit 39. am Sonntag noch einiges möglich zu sein, denn bei um 40 % aufgewerteten Punkten, könnte ihm eine starke Finalrunde im Race to Dubai durchaus noch einen Boost verschaffen und ihn etwas näher an die Marke der Top 70 – nur diese sind am Ende des Jahres beim ersten Playoff-Event in Abu Dhabi noch spielberechtigt – heranbringen.

Dicke Möglichkeiten ausgelassen

Wie auch schon an den Tagen zuvor findet auch am Sonntag wieder der erste Drive nur das Rough, allerdings hat er auch bei der Finalrunde wieder keine großen Schwierigkeiten um das anfängliche Par notieren zu können. Nach starkem Tee Shot ergibt sich dann schon am darauffolgenden Par 3 die erste richtig gute Birdiechance, allerdings spielt der Putter aus 2,5 Metern vorerst noch nicht mit. Auf der 3 legt er den Approach dann sogar noch näher zur Fahne, erneut lässt ihn der 14. Schläger aber noch sträflich im Stich.

Nach einem Vollbrett vom Tee, lässt er sich für die Attacke auf der 4 dann nur mehr ein mittleres Eisen ins Grün übrig und holt sich mit sicherem Zweiputt schließlich ein mehr als verdientes erstes Birdie ab. Lange muss er sich danach nicht in Geduld üben, geht sich doch schon auf der 6 aus 1,5 Metern das nächste Erfolgserlebnis aus. Kurz vor dem Turn wird es dann jedoch erstmals richtig unangenehm, da er sich nach verzogenem Drive und verfehltem Grün auf der 9 nicht mehr zum Par scramblen kann.

Minimaler Vorstoß

Den Rückschlag steckt er aber recht gut weg und holt sich trotz eines verfehlten Fairways am Par 5 der 12 mit Chip und Putt das nächste Birdie ab, womit er sein Tagesscore wieder auf -2 stellt. Auch weiterhin kommt er jedoch einfach nicht wirklich ins Rollen. Zwar hält er mit ziemlich sicherem Spiel den roten Zwischenstand, nachdem er jedoch am Par 5 der 17 sogar aus einem Meter den Birdieputt verschiebt, tritt er auch weiterhin scoretechnisch ziemlich auf der Stelle.

Immerhin hat er dann zum bereits vierten Mal in dieser Woche das Par 5 der 18 bestens im Griff und drückt mit einem abschließenden Birdie sein Score zumindest noch zur 69 (-3). Angesichts der weiterhin guten Rundenergebnisse geht sich jedoch trotz der Finalrunde in den 60ern nur ein minimaler Vorstoß auf Rang 38 aus. Die nächste Chance auf der DP World Tour ergibt sich für Österreichs Nummer 1 jedoch bereits kommende Woche, wenn er auch in Madrid bei den Open de Espana wieder auf Birdiejagd gehen wird.

Horschel spektakulär im Stechen

Die Deutschen Yannik Paul und Matti Schmid sind am Sonntag lange Zeit gut unterwegs, lassen mit Doppelbogeys auf der 18 aber noch deutlich besseres liegen. Nach der 65 (-7) von Thriston Lawrence (RSA) und 67er (-5) Runden von Billy Horschel (USA) und Rory McIlroy (NIR) kommt das internationale Trio bei gesamt 20 unter Par zum Recording, womit ein Stechen die Entscheidung herbeiführen muss. Nachdem beim Südafrikaner dann von Tee bis Grün so ziemlich alles daneben geht und Horschel und McIlroy das Birdie notieren, müssen die beiden erneut zurück zur 18. Teebox. Am zweiten Extraloch setzt sich dann Billy Horschel mit Eagle gegen Birdie durch und sichert sich so einen spektakulären Sieg.

Leaderboard BMW PGA Championship

