Sepp mit spanischer Fiesta?

Sepp Straka hofft am Sonntag bei der Open de Espana allen Grund zum Feiern zu haben, auch wenn das DP World Tour Feld diesmal besonders stark ist.

Nach seinem mittelprächtigen Auftritt in Wentworth legt Sepp Straka in Spanien einen weiteren Stopp auf seiner Europa-Tournee ein. Im Race to Dubai konnte sich Österreichs Nummer 1 nur auf Position 117 verbessern, womit die Latte in Madrid sehr hoch liegt, will er heuer auch noch das Finale der DP World Tour erreichen. Um wie im Vorjahr dieses Ziel in Europa zu stemmen, sollte Sepp in etwa einen alleinigen zweiten Platz bei der Open de Espana anpeilen. Als Zusatzoption könnte Straka auch weitere Starts auf der DP World Tour einplanen, da es für ihn auf der PGA Tour außer um Weltranglistenpunkte sowieso im heurigen Jahr um nichts mehr geht.

Für Nemecz und Schwab viel am Spiel

Für Lukas Nemecz und Matthias Schwab findet der Kampf um eine gute Kategorie für kommende Saison auf der DP World Tour seine Fortsetzung, wobei sich Schwab immerhin in der Vorwoche unfreiwillig erholen konnte, nachdem er in Wentworth nicht ins Feld kam.

Das Starterfeld im Villa de Campo von Madrid, einem kurzen aber hautengen Parklandkurs mit kleinen Grüns, kann sich sehen lassen, vor allem da mit Jon Rahm, Patrick Reed und Tyrrell Hatton wieder einige LIV-Stars mit juristischer Mithilfe den Weg ins Aufgebot fanden. Shane Lowry, Tommy Fleetwood, Matt Wallace, Victor Perez und Matthieu Pavon nutzen die spielfreie Zeit in Amerika ebenfalls zu einem Start beim spanischen Traditionsevent, das trotz vergleichsweise bescheidener Dotation von 3,250.000 Dollar hervorragend besetzt ist.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Madrid.

