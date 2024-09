Ziemlich abgerutscht

Sarah Schober findet am Wochenende bei den La Sella Open keinen wirklich brauchbaren Rhythmus mehr und rutscht mit schwarzen Runden im La Sella Resort um etliche Plätze zurück.

Sarah Schober hatte die Par 72 Wiese des La Sella Resorts an den ersten beiden Spieltagen bestens im Griff, denn nach Runden von 69 (-3) und 71 (-1) Schlägen cuttete die Steirerin mit lediglich einem Schlag Rückstand auf die Top 10 ins Wochenende. Nachdem sowohl Christine Wolf als auch Emma Spitz den Sprung ins Weekend verpassten, ruhen alle heimischen Hoffnungen nun auf Sarah, die mit einem Topergebnis auch bereits einen richtig großen Schritt in Richtung Spielrecht für kommendes Jahr machen würde.

Ausgerechnet das Par 5 der 2 brummt Sarah dann ein frühes Bogey auf, worauf sie auf den darauffolgenden Löchern vorerst keine Antwort parat hat. Nach der 5 muss sie dann vorerst sogar wieder die Sachen packen, da eine Gewitterfront ein Weiterspielen für rund 2,5 Stunden unmöglich macht. Erst kurz nach 13:30 MEZ kann wieder gespielt werden und die Steirerin findet zwar souverän zurück ins Spiel, läuft jedoch die gesamten Frontnine über vergeblich einem ersten Birdie hinterher.

Zu Beginn der zweiten Neun schleicht sich dann auf der 10 sogar der nächste Fehler ein, der sie doch bereits um etliche Ränge abrutschen lässt. Zwar kommt danach mit einem ersten Erfolgserlebnis auf der 13 etwas Hoffnung auf, das nächste Bogey auf der 16 begräbt diese jedoch recht rasch wieder. Am Ende leuchtet so nur die 74 (+2) auf, die sie bis ins Mittelfeld abrutschen lässt.

Weitere Plätze eingebüßt

Auch am Sonntag kommt Sarah nicht wirklich ins Rollen, wenngleich sie ein anfängliches Bogey sofort am darauffolgenden Par 5 wieder egalisiert. Danach allerdings läuft sie erneut lange Zeit vergeblich einem weiteren Erfolgerlebnis hinterher und fängt sich sogar noch vor dem Turn ausgerechnet am Par 5 der 9 das nächste Bogey ein, womit sie doch bereits deutlich weiter am Leaderboard abrutscht.

Am Par 5 der 12 kämpft sie sich dann mit ihrem zweiten Birdies des Tages zwar wieder auf Even Par zurück, nachdem es sich danach jedoch sogar ein Doppelbogey und ein weiterer Schlagverlust bequem machen, lässt sich der weitere Absturz im Klassement nicht mehr verhindern. Schlussendlich steht sie sogar nur mit der 75 (+3) beim Recording und muss sich so sogar lediglich mit Rang 50 anfreunden. Mit dem schwarzen Weekend verpasst sie somit auch wichtige Zähler in der Jahreswertung, weshalb wohl noch etwas Arbeit auf die Steirerin wartet um das volle Spielrecht auf der LET für 2025 absichern zu können.

Deutschlands Top-Talent Helen Briem fährt in Spanien bei gesamt 18 unter Par ihren ersten LET-Sieg der Karriere ein.

Fotos: LET

