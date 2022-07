Verpatzte Generalprobe

SCOTTISH OPEN – 2. RUNDE: Sepp Straka verpasst mit einer durchwachsenen 76 (+6) im Renaissance Club recht klar den Cut und legt so für die anstehenden Open Championship in St. Andrews eine verpatzte Generalprobe hin.

Sepp Straka hatte zum Auftakt mit früher Startzeit mit einigem Leerlauf zu kämpfen und konnte die noch besseren Verhältnisse nur bedingt nützen. Immerhin reicht die 71 (+1) am Ende um aus dem prognostizierten Cutbereich in den zweiten Spieltag starten zu können. Am Freitag Nachmittag ist beim top besetzten Turnier in Schottland aber wohl nicht wirklich viel Raum für etwaige Fehler.

Trotz eines starken Drives kann er das Par 5 der 10 nicht zu einem schnellen Birdie überreden und selbst eine erste starke Annäherung auf der 11 gleich danach verpufft ergebnislos, nachdem der Putter aus 2,5 Metern nicht mitspielt. Zwei Bahnen später ergibt sich schon die nächste Möglichkeit, doch wieder streikt der 14. Schläger im Bag und verweigert dem Longhitter so weiterhin den Sprung in den roten Bereich.

Was aus zwei bis drei Metern nicht funktioniert, klappt dann dafür auf der 15 aus knapp acht Metern, denn endlich findet ein Putt den Weg ins Ziel, was Sepp nicht nur das erste Birdie ermöglicht, sondern ihm außerdem auch erstmals richtig Luft zur Cutmarke verschafft. Im immer böiger werdenden Wind rächen sich die ausgelassenen Chancen schließlich am Par 3 der 17, denn nach einem verfehlten Grün kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und rutscht wieder auf Level Par zurück.

Fehler über Fehler

Nach einem verfehlten Fairway erreicht er schließlich auf der zähen 18 das Grün nicht und da der Parputt aus vier Metern knapp nicht fällt, rutscht er mit dem Bogeydoppelpack sogar wieder bis an die Cutmarke zurück. Des Schlechten nicht genug, geht sich nach verpatzter Annäherung auch auf der 1 nur das Bogey aus, womit er sich plötzlich sogar nur hinter der Cutmarke wiederfindet. Dem Naegativstrudel kann er auch weiterhin nicht entfliehen, wie gleich das nächste Bogey nach eingebunkertem Abschlag auf der 2 zeigt.

Nur kurz kann er dann am darauffolgenden Par 5 sein Spiel stabilisieren, ehe ihm überschlagene Grüns auf der 4 und der 5 gleich mit den nächsten Schlagverlusten wieder zum Verhängnis wird. Am abschließenden Par 3 schleicht sich dann mit einem Dreiputt noch ein weiterer Fehler ein, weshalb er schließlich mit der 76 (+6) nach den US Open und den Travelers Championship den dritten Cut in Folge verpasst und so auch für die anstehenden Open Championship am Old Course eine verpatzte Generalprobe hinlegt.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Scottish Open.