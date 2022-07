Französische Nullnummer

LE VAUDREUIL CHALLENGE – 2. RUNDE: Timon Baltl tritt die Reise zum Heimspiel nach Adamstal nach einem verpassten Cut mit leeren Händen an. Martin Wiegele gibt im Golf PGA France du Vaudreuil während der zweiten Runde auf.

Aus österreichischer Sicht gab es zum Auftakt in Frankreich nicht wirklich viel zu bejubeln, immerhin beendete Timon Baltl seine Runde mit zwei abschließenden Birdies und brachte so noch die 72 (Par) ins Ziel, womit er sich gerade noch im prognostizierten Cutbereich einordnete. Martin Wiegele fand überhaupt keinen Rhythmus und liegt nach der birdielosen 80 bereits abgeschlagen im Feld zurück.

Schon die 11 brummt Timon Baltl ein frühes Bogey auf und lässt den Steirer so rasch hinter die Cutmarke zurückrutschen. Immerhin schließt er am Freitag mit der 14 Frieden – zum Auftakt musste er am Par 4 noch ein Doppelbogey notieren – und kann recht zeitnah den scoretechnischen Ausgleich verbuchen. Mehr will bis zum Turn aber nicht gelingen.

Auch auf den Frontnine läuft er schließlich vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher und da er sich parallel dazu am Par 3 der 5 und der abschließenden 9 noch zwei weitere Fehler eintritt, hat er nach der 74 (+2) schließlich die Gewissheit, dass er die Reise zum Heimspiel nach Adamstal mit leeren Händen antritt.

Martin Wiegele hat auch am Freitag hart zu kämpfen und gibt schließlich nach 12 gespielten Löchern auf. Nathan Kimsey (ENG) geht bei gesamt 10 unter Par als Leader ins Wochenende.

