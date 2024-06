Wiesberger Sieg wäre ideal

Mit einem 2. Sieg bei der Italian Open würde sich Bernd Wiesberger mit einem Golfschlag aller Sorgen um Startplätze im Sommer entledigen.

Bernd Wiesberger hofft bei der Italian Open auf eine Wiederholung von 2019, als er einen von 8 Titeln auf der DP World Tour gewann. Das käme zu einem perfekten Zeitpunkt, weil er damit wieder in eine Top-Kategorie der Turniersieger aufsteigen würde und wieder bei allen wichtigen Turnieren startberechtigt wäre. Zuerst beim ersten Eliteturnier des Jahres auf Europas Tour, der Scottish Open und natürlich dem heiß ersehnten Major-Comeback bei der 152. Open Championship Mitte Juli in Royal Troon.

Gespielt wird diesmal allerdings nicht im Olgiata GC von Rom, sondern im Adriatic Golf Club Cervia bei Ravenna. Der malerische Küstenkurs in der Emilia-Romagna ist zum ersten Mal Schauplatz der Italian Open, die zum 81. Mal ausgetragen wird. Mit engen Fairways und 8 Zentimeter hohem Rough gilt es vor allem die Spielbahnen zu treffen um die kleinen Grüns anzuspielen. Ein besonderes Spektakel verspricht das kurze Par 4 der 18 zu bieten, nachdem es am Wochenende drivebar gemacht werden soll und zusätzliche Spannung am Zielstrich verspricht.

Das Traditionsturnier markiert den 5. und zugleich vorletzten Event im European Swing und spielt erneut zwei Open-Tickets für die besten noch nicht Qualifizierten aus.

Schwab und Nemecz brauchen langsam Topergebnisse

Gleiches gilt natürlich auch für die beiden anderen Österreicher auf der DP World Tour: Auch Matthias Schwab und Lukas Nemecz haben noch eine Chance erneut zu Major-Ehren zu kommen, werden sich dazu jedoch deutlich steigern müssen, während Wiesberger nach Topergebnissen bei seinen letzten beiden Starts voller Selbstvertrauen anreist.

Matteo Manassero und KLM Open-Champion Guido Migliozzi führen das Feld als Lokalfavoriten an. Mit Patrick Reed und Danny Willett sind zwei ehemalige Masters-Champions beim 3 Millionen Euro-Turnier mit dabei. Bei LIV-Spieler Reed ist das übrigens nur möglich, da er kein Mitglied der DP World Tour ist und somit eine Einladung des Veranstalters annehmen kann.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen LIVE von der Italian Open

