Die Top 10 Golfplätze in der Wüste

Frage an Chat GPT: welche sind die 10 besten Golfplätze in der Wüste und was sie besonders macht. Mit der Dubai Desert Classic oder der Phoenix Open spielen die besten Golf Pros der Welt aktuell die Wüsten-Klassiker auf der DP World und PGA Tour.

Aber auch der Hobby Golfer ist herzlich eingeladen, die besten Wüsten-Golfplätze der Welt gegen Greenfee zu spielen, die auch weit mehr zu bieten haben als Sand und Palmen.

Die Hitparade von Chat GPT aus der Wüste

Die Auswahl von ChatGPT der 10 besten Golfkurs in der Wüste beschränkt sich aber nicht nur auf die Klassiker wie Dubai oder Phoenix.

1 – Yas Links Golf Club, Abu Dhabi, VAE Der Yas Links Golf Club in Abu Dhabi bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf, sondern auch eine Herausforderung für Golfer aller Leistungsstufen. Die Dünenlandschaft und die strategisch platzierten Wasserhindernisse machen diesen Golfplatz zu einem wahren Juwel.

2 – TPC Scottsdale, Arizona, USA Bekannt für das jährliche PGA Tour-Event, die Waste Management Phoenix Open, bietet der TPC Scottsdale nicht nur erstklassiges Golf, sondern auch eine elektrisierende Atmosphäre. Die Par-3 16. Bahn ist berühmt für ihre laute und enthusiastische Zuschauermenge.

3 – Dünen-Golfclub, Bruneck, Italien Mitten in den Dolomiten gelegen, bietet der Dünen-Golfclub eine einzigartige Mischung aus Wüstendesign und alpiner Landschaft. Die Fairways schlängeln sich durch die Täler und bieten atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt.



4 – Emirates Golf Club, Dubai, VAE Als einer der ersten Golfplätze in Dubai ist der Emirates Golf Club ein echter Klassiker. Die majestätischen Palmen und die beeindruckende Skyline von Dubai im Hintergrund verleihen diesem Platz eine einzigartige Atmosphäre, die alljährlich bei der Dubai Desert Classic zu bewundern ist.

5 – Wolf Creek Golf Club, Nevada, USA Der Wolf Creek Golf Club in Nevada ist bekannt für seine dramatische Landschaft und seine riskanten Spielbahnen. Die tiefen Schluchten und roten Felsen schaffen eine atemberaubende Umgebung, die jeden Golfer in Erstaunen versetzt.

6 – Saadiyat Beach Golf Club, Abu Dhabi, VAE Dieser Golfplatz wurde meisterhaft in die natürliche Dünenlandschaft integriert und bietet nicht nur eine anspruchsvolle Runde Golf, sondern auch eine einzigartige Tierwelt, darunter Zugvögel und Meeresschildkröten.

 

7 – Sunridge Canyon Golf Club, Arizona, USA Die anspruchsvollen Höhenunterschiede und die spektakulären Aussichten machen den Sunridge Canyon Golf Club zu einem der besten Wüstengolfplätze in den USA. Die Fahrt entlang der berühmten „Wicked Six“ ist ein unvergessliches Erlebnis.

8 – Al Maha Golf Club, Dubai, VAE Dieser von Peter Harradine entworfene Golfplatz im Wüstenreservat Al Maha bietet nicht nur herausforderndes Golf, sondern auch die Möglichkeit, exotische Wildtiere wie Oryx-Antilopen zu beobachten.

9 – Palmilla Golf Club, Mexiko Inmitten der Baja-Wüste gelegen, beeindruckt der Palmilla Golf Club mit seinen drei neun Loch-Plätzen. Jeder Platz bietet eine einzigartige Herausforderung und spektakuläre Ausblicke auf das tiefblaue Wasser des Golfs von Kalifornien.

10 – Las Colinas Golf & Country Club, Spanien Dieser Golfplatz in der Nähe von Alicante in Spanien bietet eine Mischung aus Wüstendesign und mediterranem Flair. Die üppige Vegetation und die perfekt gepflegten Fairways machen diesen Platz zu einem echten Juwel in Europa.

Nachtgolf als besondere Attraktion



Besonders beliebt in den heißen Sommermonaten ist übrigens Golf in der Nacht bei Flutlicht, was vor allem in Dubai und den anderen Emiraten angeboten wird und einen besonderen Reiz darstellt.

Diese Top 10 Golfplätze in der Wüste bieten nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern auch eine einzigartige Spielerfahrung. Von atemberaubenden Ausblicken bis zu anspruchsvollen Spielbahnen – diese Golfplätze sind wahre Oasen für alle Golfenthusiasten.