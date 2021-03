Kann man auf Golf wetten?

International gibt es im Golf zahlreiche bedeutende und sehenswerte Turniere. Zwar erhalten Profis hier nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie in manch anderen Sportarten, dennoch steigt die Beliebtheit von Golf stetig leicht an. Anhänger von Sportwetten fragen sich daher, ob man auch im Golf wetten kann.

Die Begeisterung für Golf ist in Österreich groß, die Tendenz ist steigend. Immerhin hatte man in der jüngeren Vergangenheit sogar eine der höchsten Golferdichten in ganz Europa vorzuweisen. Aus diesem Grund überträgt auch Sky sowohl in Deutschland als auch Österreich eine große Menge an Turnieren.

Dieser Aufschwung und das steigende Interesse sorgen dafür, dass immer mehr Menschen auch gerne im Golf wetten würden. Das ist auch absolut möglich und mittlerweile bieten die besten Wettanbieter Golfwetten an. So macht Golf am Ende noch mehr Spaß und obendrein sind mit ein wenig Vorbereitung auch ordentliche Gewinne möglich.

Vielfalt bei den Wettmöglichkeiten

Die Wettmöglichkeiten sind durchaus umfangreich, viele verschiedene Optionen stehen Wettfreunden zur Verfügung. Neben der klassischen Wette auf den Sieger des Turniers können ebenfalls Tipps auf den besten Europäer, ein mögliches Hole-in-one, die Nationalität des Siegers und noch vieles mehr abgegeben werden.

Wichtig ist es in Bezug auf die Wettmöglichkeiten, dass die Wette auf den Sieger nicht immer die beste Wettart ist. Schließlich gewinnt im Golf am Ende nicht immer einer der großen Favoriten. Daher ist eine gute Vorbereitung mit einer kurzen Formanalyse von Vorteil, denn dann kann zumindest bei einem direkten Head-to-Head-Duell eine Wette auf den Sieger dieses Duells abgegeben werden.

Betfair und Bet365 ragen heraus

Es gibt durchaus mehrere Wettanbieter, bei denen Golfwetten ganz ohne Probleme platziert werden können. Doch die besten Wettanbieter für Golfwetten sind aktuell Betfair und Bet365. Bei diesen beiden Buchmachern werden zum einen gute Wettquoten angeboten, zum anderen können hier auch jederzeit Livewetten platziert werden. Zusätzlich bieten beide interessante Neukundenboni an, mit welchen das Wetten am Ende noch mehr Spaß machen kann.

Sportwetten sind im Golf also nicht nur möglich, sondern können Spaß machen und zusätzlich Gewinne einbringen. Mit präzisen Analysen und darauf basierend sorgfältig ausgewählten Wettmöglichkeiten ist hier einiges drin. So freut man sich am Ende nicht nur über ein spannendes Turnier, sondern obendrein noch über einen netten Nebenverdienst.