Neue junge Golfstars – auf wen Sie 2022 wetten sollten?

Golf ist ein hervorragender Sport für Sportwetten. Die Auswahl an Talenten, die stabile Ergebnisse liefern wird immer größer. In wenigen anderen Sportarten können Sie mit ein wenig Hintergrundwissen Ihre Gewinnchancen für Sportwetten so immens erhöhen. Gleichzeitig werden die Golfturniere durch das Platzieren von Wetten so spannend wie noch nie.

Sogar der Online Glücksspiel Experte Moritz Dabelsteen, der über Online Casinos in Österreich für 4-c.at schreibt, gibt zu, dass auch virtuelle Sportspiele niemals so spannend sein werden, wie ein echtes Spiel, auf das Sie Wetten aufgrund Ihrer Kenntnisse platziert habe. Mit einem Schlag geht es nicht mehr nur um das Gewinnen. Sie möchten jetzt mit Ihrer Einschätzung des Golfspielers auch recht behalten.

Eine gute Strategie dabei ist es, sich auf ein paar Talente zu spezialisieren und ihren Weg durch die Golf-Saison mit Ihren gut ausgetüftelten Wetten zu pflastern. Es verspricht also ein spannendes Jahr 2022 zu werden. Falls Sie Ihren Golfstar noch nicht im Visier haben, sollten Sie sich einen unserer nachfolgenden Vorschläge genauer ansehen. Jeder dieser Spieler könnte Ihre neue Cashcow für 2022 werden.

Séamus Power, der große Ire

Der 34 Jahre alte irische Golfprofi seit 2011 aus Las Vegas nimmt 2022 erstmals an der PGA Tour teil. Seine Eintrittskarte war der Sieg bei der Barbasol Championship im Juli 2021. Er lag nur hinter Louis Oosthuizen und Jon Rahm, nachdem er in den letzten 50 Runden mit durchschnittlich 1,44 Schlägen gewonnen hatte. ​​Er ist mittlerweile bei den Fans bekannt für seinen hervorragenden Abschlag und seiner Fähigkeit auf jeder Art von Gelände erstklassig zu schlagen. Séamus Power hat in seiner Karriere bisher 5,8 Millionen USD verdient. Jetzt ist die Frage, wie viel Sie mit schlau platzierten Sportwetten auf seine Golfspiele selbst machen können.

Dustin Johnson, der Champion

Der 37-jährige Golfer aus Columbia in South Carolina in den Vereinigten Staaten ist beeindruckende 1,93 m groß und war lange Zeit führend in der Golfweltrangliste. Derzeit belegt es aber immer noch den vierten Rang. Er ist außerdem zweifacher Major-Sieger.

Doch im Jahr 2021 hat er keinen einzigen Sieg in der PGA Tour erringen können. Er hatte dennoch ein paar beeindruckende Putts zeigen können und machte vielen Fans neue Hoffnung. Jetzt wird die Frage sein, ob er 2022 wieder unter die Sieger zurückkehrt. Aufgrund der schlechten Saison 2021 könnte es exzellente Quotenchancen am Anfang des neuen Jahres geben, wenn DJ plötzlich wieder durchstartet. Worauf werden Sie wetten?

Rory Mcllroy, der nordirische Golfer

Dieser Golfer wurde 1989 in Holywood geboren. Das ist kein Tippfehler, denn es handelt sich nicht um Hollywood in Los Angeles, sondern um Holywood in Nordirland. Rory MCllroy ist vierfacher Major-Champion. Nur er und Luke Donald konnten jemals sowohl die PGA Tour Geldrangliste als auch die PGA European Tour gewinnen. Damit wurde er 2012 zum Spieler des Jahres. Im Jahr 2021 gewann er zum dritten Mal das Turnier der Wells Fargo Championship. Mcllroy ist bekannt für seine wunderbaren Abschläge und immer gut für eine Sensation. Diesen Golfer sollten Sie studieren und ein paar Wetten auf seine Spiele platzieren.

Max Homa, der beliebte Golfspieler

John Maxwell Homa wurde 1990 geboren und spielt seit 2013 in der PGA Tour als Profi. Er kommt aus Scottsdale in Arizona und hat im Jahr 2013 die NCAA Division in der Men’s Golf Championship gewonnen. Im Jahr 2019 gewann er die Wells Fargo Championship und im Jahr 2021 den Genesis Invitational und die Fortinet Championship. Sie sehen schon, dass der Trend stark nach oben zeigt.

Bisher hat er schon eine starke Fanbase aufbauen können, weil er bei vielen Leuten aus Gründen der Sympathie gut ankommt. Jetzt kann er das Vertrauen seiner Fans auch auf dem Golfplatz erfüllen. Er ist sozusagen der Joker für das neue Jahr 2022. Ihm würden wir in Sachen Golf so ziemlich alles zutrauen. Auf jeden Fall können Sie ein paar Wetten auf seine Spiele im neuen Jahr wagen.

Daniel Berger, der Amerikaner mit deutschem Namen

Der US-amerikanische Golfprofi mit dem deutschen Namen kommt dennoch aus Jupiter in Florida in den Vereinigten Staaten. Er wurde 2013 zum Profi und gewann die FedEx St. Jude Classic in den Jahren 2016 und 2017. Im Jahr 2020 konnte er die Charles Schwab Challenge für sich entscheiden. Mit einem Eagle ins 18. Loch sicherte er sich schließlich im Jahr 2021 auf spektakuläre Weise den Sieg bei der AT&T Pebble Beach Pro-Am.

In der Weltrangliste finden Sie seinen Namen derzeit an 20. Stelle. Das ergibt ein optimales Mittel zwischen guten Siegchancen und hohen Quoten, weil er sicherlich nicht so oft von den Buchmachern als Favorit in den Turnieren bewertet wird. Da könnten sich für Sie ein paar gute Wettchancen im Jahr 2022 ergeben. Vielleicht startet Daniel Berger dieses Jahr so richtig durch.

Webb Simpson nach seiner Verletzung

Der 36-jährige James Frederick Webb Simpson kommt aus Charlotte in North Carolina und ist seit 2008 Profi in the PGA Tour. Er gewann 2012 die U.S. Open und 2018 die Players Championship. Er ist ein weiterer Golfspieler, der ähnlich wie Dustin Johnson im Jahr 2021 kein gutes Jahr hatte. Aufgrund einer Nackenverletzung musst er sogar seine Teilnahme an der Wells Fargo Championship abbrechen.

Gegen Ende des Jahres 2021 kam er allerdings erholt von seiner Verletzung zurück und hat ein paar richtig gute Spiele geliefert. Das könnte Ihre Chance für 2022 sein. Falls ein paar Buchmacher seine Chancen aufgrund der Statistiken aus 2021 schlecht einschätzen, Webb Simpson aber richtig gut spielt. Da sollten Sie bereits die ersten guten Quotenchancen wittern.

Sergio García, der erfolgreiche Spanier

Der 42-jährige Profigolfer Sergio García Fernández aus Spanien trägt den Spitznamen El Niño. Er ist schon seit dem Jahr 1999 Profi und ebenfalls in der PGA Tour. In der Weltrangliste belegt er aktuell den 42. Platz. Im Jahr 2021 hat Sergio García die Sanderson Farms Championship gewonnen. Das war sein erster Sieg in der PGA Tour seit 2017. Außerdem konnte er sich drei weitere Top-10-Platzierungen in dem Jahr sichern.

Sein Abschlag ist hervorragend und sein Annäherungsspiel kann sich sehen lassen. Allerdings ist er kein erstklassiger Putter. Somit bleibt es weiterhin spannend, welche Turniere er im Jahr 2022 für sich entscheiden kann. Auf jeden Fall werden Sie laufend ein paar hohe Quoten finden, wenn Sie auf den Sieg von Sergio García Wetten platzieren möchten.