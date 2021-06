Open kehrt im Juli zurück: Wie hart ist der Test in Royal St. George’s?

Nach der Absage im letzten Sommer findet das 149. Open Championship-Turnier vom 15. bis 18. Juli auf dem Royal St George’s Golf Course im Süden Englands statt. Es ist das 15. Mal, dass das Turnier an dem Austragungsort gespielt wird, der an der Küste von Kent im Südosten Englands liegt. Darren Clarke triumphierte dort im Jahr 2011 und gewann sein erstes und einziges Major.

Aber was für Herausforderungen erwarten die Spieler im nächsten Monat? Wir wissen natürlich, dass die Open im Schwierigkeitsgrad variieren können. Carnoustie wird oft als der schwierigste Platz bei den Open genannt, aber auch Royal St. George’s hat seine Tücken. Als Clarke im Jahr 2011 gewann, schafften es nur vier Spieler – Clarke, Phil Mickelson, Dustin Johnson und Thomas Bjorn – das Turnier unter Par zu beenden.

Clarke nutzte seine Erfahrung, um das Wetter zu bändigen

Im Jahr 2011 spielte das Wetter allerdings eine bedeutende Rolle. Clarke, der es gewohnt war, auf den windgepeitschten Plätzen seiner nordirischen Heimat zu spielen, nutzte all seinen Scharfsinn und seine Erfahrung, um den Wind zu meistern, aber die Mehrheit der Spieler hatte damit zu kämpfen. Es ist nicht garantiert, dass das Wetter im nächsten Monat schlecht sein wird, aber bei diesen Plätzen, die sich an die Küsten schmiegen, kann man nie wissen.

Was die wahrscheinlichen Gewinner betrifft, ist es sehr schwer zu sagen. Phil Mickelson hat bei der US PGA Championship im Mai gezeigt, dass es bei den Majors im Golf immer wieder zu Schocksiegern kommen kann. Wir wissen, dass Mickelson einer der besten Spieler der modernen Ära ist, aber selbst seine eifrigsten Fans wären überrascht gewesen, den 50-Jährigen in seinem Alter einen Major-Sieger werden zu sehen.

Laut den Quoten von https://www.mrgreen.com/at/sportwetten ist Dustin Johnson der Favorit bei 9/1, gefolgt von Rory McIlroy, Jon Rahm (beide 12/1) und Bryson de Chambeau bei 14/1. Der Österreicher Bernd Wiesberger liegt mit 125/1 weit abgeschlagen auf dem Markt.

Wiesberger muss in Form kommen

Wiesberger wird nicht mit diesen hohen Quoten diskutieren, wenn man bedenkt, dass er kürzlich aus den Top 50 der Rangliste gefallen ist. Außerdem hat er noch nie wirklich gut bei einer Open Championship abgeschnitten. Sein bestes Ergebnis war ein Unentschieden auf Platz 32 im Jahr 2019 in Royal Portrush. Shane Lowry ist natürlich der Titelverteidiger. Aber wie Wiesberger hat seine Form nach dem Höhepunkt im Jahr 2019 nachgelassen.

Wir werden nicht zu viel Zeit damit verbringen, einen Sieger vorherzusagen. Aber wenn Sie nach Hinweisen suchen, ist es wahrscheinlich am besten zu sehen, wie einige der Top-Spieler bei den Scottish Open abschneiden, die eine Woche vorher stattfinden. Das Turnier, das im prestigeträchtigen Renaissance Club stattfindet, ist zwar nicht genau so aufgebaut wie das Royal St. George’s, sollte aber einen Einblick geben, wie die Top-Spieler mit dem britischen Küstenwetter zurechtkommen.

Insgesamt wird Royal St. George’s als der fünftschwerste Platz auf dem Open Circuit eingestuft. Aber die Wetterbedingungen können ihn für die Spieler großzügig machen, oder zu einem Alptraum. Das macht ihn unberechenbar und bereitet uns wohl auf ein spannendes 149. Open im nächsten Monat vor.