Golfen auf der ganzen Welt

Jetzt, wo wieder die großen Golfturniere auf der ganzen Welt anfangen und Spieler aus aller Herren Länder sich messen, um herauszufinden, wer es in diesem Jahr sein wird, der beste Spieler oder die beste Spielerin, bekommen viele Golfenthusiasten Lust auch noch einmal wieder den Schläger zu schwingen und einige Holes zu spielen. Doch der heimische Golfplatz wird langsam langweilig und es wird Zeit für etwas Abwechslung? In diesem Beitrag stellen wir Ihnen passend zur Reisezeit die schönsten Golfplätze auf der ganzen Welt vor.

Casablanca

Direkt an der Marokkanischen Küste und vielen ein Begriff, hat sich die Stadt in den letzten Jahren zu einem echten Mekka für Golf Spieler aus aller Welt entwickelt. Nicht nur wegen der sagenhaften Natur mit weißen Sandstränden ist der Ort schon länger mehr als ein Geheimtipp. Auch große Turniere, wie die Hassan II Trophy, die Teil der European Tour ist hat dazu beigetragen, dass Golfern Casablanca heute ein Begriff ist. Jedes Jahr aufs Neue wetten viele Golfenthusiasten auf Portalen wie Bwin.com auch einige Euros auf den Sieger des Turniers. So kann man hervorragend die Leidenschaft des Golfens mit einer kleinen Runde Casino Erfahrung verbinden. Neben der eigentlichen Golf Hauptstadt Marrakesch mausert sich Casablanca zunehmend zu einem beliebten Reiseziel. Kein Wunder: Wer spielt denn nicht gerne unter blühenden Eukalyptus- und Akazienbäumen die ein oder andere Runde?

Mallorca

Bleiben wir doch gleich im sonnigen Süden und reisen wir an einen Ort, der nicht unbedingt für seine schönen Golfplätze bekannt ist: Mallorca. Die spanische Insel, die vielen eher wegen des Ballermanns ein Begriff ist und die eher durch günstige Alkoholpreise überzeugt hält jedoch auch für Golffans echte Leckerbissen bereit. Hierbei handelt es sich um einen echten Geheimtipp, da die meisten, die den Plan haben in der Sonne zu golfen sofort an Marrakech oder Casablanca denken. Auf Mallorca allerdings warten über 20 Golfplätze darauf von Ihnen bespielt zu werden.

Aix-les-Bains

Auch bekannt als die Riviera der Alpen begeistert der französische Kurort besucher durch vielfältige Freizeitmöglichkeiten und eine noch überwältigendere Natur. Direkt am Bourget gelegen, der der größte See der Alpen und ringsherum von hohen Gipfeln umsäumt ist, finden Golfer aus aller Welt hier eine zweite Heimat. Der Ort bietet die optimale Mischung aus Action und Entspannung kombiniert mit kulinarischen Erlebnissen. Durch die günstige Lage ist das Wetter hier beständig und es ist beinahe das ganze Jahr möglich hier Golf zu spielen. Die gepflegten und großzügigen Plätze laden Spieler zudem förmlich ein sich auszutoben. Mit 18 Löchern auf über 5500 Metern ist der größte Platz garantiert groß genug, um sich nicht mit anderen Golfern in die Quere zu kommen.

Aberdeen

Nun aber aus dem schönen Süden etwas weiter nach Norden und damit in die rauere Gegend im Norden von Schottland. Genauer gesagt Aberdeen. Hier ist das Wetter unbeständig und innerhalb weniger Stunden kann die Witterung zwischen strahlendem Sonnenschein, Regen und Schnee wechseln. Was unangenehm klingt ist das ultimative Abenteuer. Die idyllische Natur ist für die Augen das pure Vergnügen und die Golfplätze der Region laden Spieler formlich ein sie zu bespielen. Mit bekannten Golf Clubs, wie dem Royal Aberdeen Golf Club und dem Trump International Golf Links stehen Spielern aller Leistungsklassen und Fähigkeitsstufen zudem genügend Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.