Sepp Straka überstrahlt Jahres-Rückblick 2023

Sepp Straka und mit Abstrichen Emma Spitz dürfen als einzige Golf Professionals Österreichs auf ein erfolgreiches Golf Jahr 2023 zurückblicken.

Sepp Straka stellt mit 5,9 Millionen Euro Jahrespreisgeld nicht nur einen neuen Österreich-Rekord im Golfsport auf, sondern verdiente laut Austrian Order of Merit zugleich vier Mal mehr als alle anderen heimischen Pros bei Turnieren zusammen. Kein Wunder nach einem Superjahr, mit dem zweiten Titel auf der PGA Tour, dem zweiten Platz bei der Open Championship und der ersten Ryder Cup-Teilnahme.

Die größte Weiterentwicklung galt es beim 30-jährigen Wiener in der Konstanz zu beobachten, was nicht nur finanziell reichlich Früchte trug, sondern ihn auch auf Position 18 der Weltrangliste hievte, so hoch wie noch nie ein Österreicher vor ihm.

Emma Spitz erstmals Nummer 1 bei den Damen

Bei Österreichs Golf-Damen erklimmt Emma Spitz erstmals den Thron der Nummer 1 in der Alpenrepublik: mit 122.000 Euro Preisgeld löst sie Sarah Schober, die Gewinnerin 2022, als Nummer 1 ab. Dennoch wird die ehrgeizige Niederösterreicherin auch mit einem weinenden Auge auf ihr zweites Golfjahr als Proette zurückblicken, nachdem sie neuerlich in der LPGA Tourschool gescheitert war.

Sonst wenig Grund zum Feiern

Nur Sepp Straka auf der PGA Tour sowie Katharina Mühlbauer auf der LET Access Series feierten heuer österreichische Siege in einem sonst durchwachsenen Golfjahr. In der Golf-Live Community hat auch heuer „Hoer314“ wertvolle und auch überraschende statistische Daten gesammelt, die wir den Fans nicht vorenthalten wollen:

Hole in One im Turnier: Christine Wolf



Meiste Eagles: Niklas Regner 13, Matthias Schwab 11, Christine Wolf 9



Die meisten Eagles in einem Turnier: Niklas Regner 3 (Südafrika, Challenge Tour)



Meiste Birdies: Sepp Straka 394, Niklas Regner 347, Matthias Schwab 325



Die meisten Birdies auf einer Runde: Sepp Straka 11 (John Deere Classic)



Die meisten Birdies in einem Turnier: Sepp Straka 28 (John Deere Classic), Sepp Straka 23 (Hero Challenge), Max Steinlechner 23 (Challenge Tour)



Längste Serie – Birdie/Eagle am Stück: Sepp Straka 5 (US Masters), Timon Baltl 5 (Irish Challenge), Sepp Straka 2x je 4 am Stück (John Deere Classic)

19 Mal scheiterten Österreich um 1 Schlag am Cut: davon Sepp Straka 3x, Matthias Schwab 3x



44 Mal wurde der Cut „on the number“ geschafft: davon Mattias Schwab 8x, Paul Schebesta 4x, je 3x Katharina Mühlbauer, Sarah Schober, Lukas Nemecz, Niklas Regner



Die meisten Missed Cuts: Matthias Schwab 20, Lukas Nemecz und Niklas Regner 14



Die längste Serie geschaffter Cuts: Sepp Straka, Christine Wolf und Katharina Mühlbauer je 6



Turnier mit den meisten Österreichern im Cut: 9 Gösser Open



Bundesland-Ranking auf Internationalen Turnieren (Preisgeld): Wien vor Steiermark, Burgenland, Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg



Beste Amateure: Chantal Düringer 17. LET, 23. LETAS, Florian Schweighofer 3 in Haugschlag und Paul Schebesta 4x Cut auf der PGT

Tiefste Runden: Sepp Straka -9 (John Deere Classic), Sepp Straka -8 (John Deere Classic), Sepp Straka -8 (Hero World Challenge



Meiste Runden -6 oder tiefer: Sepp Straka 6x, Lukas Lipold 3x, Felix Schulz 2x



Tiefster Score in einem Turnier: Sepp Straka -21 (John Deere Classic,) Mattias Schwab -18 (American Express)



Beste Schlussrunden: Sepp Straka -9 (John Deere Classic), Sepp Straka -8 (Hero World Challenge), Matthias Schwab -7 (American Express)



Score to Par über die ganze Saison: Sepp Straka -93, Felix Schulz -42, Max Steinlechner -31



Die wenigsten Bogeys in einem Turnier über 4 Runden: Lukas Nemecz 3 (Kenya Open) und Felix Schulz 3 (Ebreichsdorf Stage 1 Tourschool)



Die längste Serie ohne Bogey: Emma Spitz 50 Löcher (Saudiarabien) und Niklas Regner 39 (Challenge Tour SDC Open)

Bester Moving Day: Max Steinlechner +25 Plätze, Sarah Schober und Matthias Schwab +24



Schlechtester Moving Day: Sepp Straka -57 Plätze, Emma Spitz -38, Timon Baltl -37

Größter Move im Klassement: Sepp Straka John Deere Classic von Platz 133 nach Runde 1 zum Sieg, Felix Schulz von Platz 84 beim Gösser Open auf Platz 11



Größter Absturz: Christine Wolf – von Platz 4 in Runde 1 auf 63 Joburg Ladies Open



Am häufigsten einen positiven Moving Day hatten Sepp Straka 8x, Matthias Schwab 5x und Lukas Nemecz 4x

Am knappsten den Sieg verpasst: Sepp Straka um 3 Schläge Hero Challenge, Florian Schweighofer um 2 Schläge in bei Haugschlag NÖ Open (Pro Golf Tour)



Meiste Top-10 Platzierungen: Sepp Straka 7, Emma Spitz 3



Rookies of the Year 2023 (Preisgeld): Max Steinlechner vor Chantal Düringer.



Meiste Turnierstarts: Matthias Schwab 34, Lukas Nemecz und Niklas Regner 29



Meiste Turnierrunden: Sepp Straka 100, Matthias Schwab 92, Niklas Regner 87



Turnierstarts der Österreicher: 205 Turniere auf den internationalen Tours PGA, DPWT, CT, Asia, Alps, PGT, Legends, LPGA, LET, LETAS

1.190 Turnierrunden von 63 SpielerInnen, davon 22 Pros, 5 Proetten, 32 Amateure und 4 Amateurinnen



Die größten Enttäuschungen des Jahres: Matthias Schwab (Verlust der vollen PGA Tourkarte), Bernd Wiesberger (Absturz in der Weltrangliste auf über 500) sowie vielleicht am schmerzhaftesten die Leistungen im Nachwuchsbereich: es war die schwächste Performance seit 15 Jahren auf der Pro Golf Tour und die zweitschlechteste auf der Alps Tour, was kein gutes Vorzeichen für Österreichs Golfzukunft darstellt.