Tiger Woods: die Geschichte einer Legende

Tiger Woods ist ein Profigolfer, der 1997 eine erstaunliche Karriere begann, als er als jüngster Mann und erster Afroamerikaner das US Masters gewann.

Tiger Woods ist ein afroamerikanischer Profigolfer, der mit seinen bisherigen Erfolgen zu den erfolgreichsten Golfspielern aller Zeiten zählt. Der ehemalige Weltranglistenerste ist der bestbezahlte Profisportler der Welt und verdiente 2010 schätzungsweise 90,5 Millionen Dollar mit einer Kombination aus Gewinnen und Werbeeinnahmen.

Woods hat 14 Major-Golfmeisterschaften gewonnen und ist damit der zweitbeste Golfer nach dem Bären Jack Nicklaus. Mit 71 PGA-Tour-Turnieren ist er der drittbeste Spieler aller Zeiten und hat mehr Major-Siege und PGA-Tour-Siege in seiner Karriere als jeder andere aktive Golfer. Außerdem ist Tiger Woods nach Jack Nicklaus erst der zweite Golfer, der den Grand Slam in seiner Karriere dreimal geschafft hat. Woods hat 16 Golfweltmeisterschaften gewonnen und hat in jedem der 11 Jahre, in denen es sie gibt, mindestens eine dieser Veranstaltungen gewonnen.

Tiger Woods wurde als Eldrick T. Woods am 30. Dezember 1975 in Cypress, Kalifornien, als Sohn von Earl und Kultida Woods geboren. Earl, ein pensionierter Oberstleutnant und Vietnamkriegsveteran, war ein Mischling afroamerikanischer, chinesischer und indianischer Abstammung. Kultida, die ursprünglich aus Thailand stammt, ist eine Mischung aus thailändischer, chinesischer und niederländischer Abstammung. Damit ist Woods selbst halb asiatisch (ein Viertel chinesisch und ein Viertel thailändisch), ein Viertel Afroamerikaner, ein Achtel amerikanischer Ureinwohner und ein Achtel Niederländer. Er bezeichnet seine ethnische Zusammensetzung als „Cablinasian“, eine Silbenabkürzung, die er aus Caucasian, Black, Indian und Asian gebildet hat. Als Jugendlicher erhielt der junge Woods den Spitznamen „Tiger“ nach einem vietnamesischen Soldaten, der ein Freund seines Vaters in Vietnam war.

Tigers Vater begann, seinem Sohn das Golfspiel beizubringen, als dieser gerade ein Jahr alt war. Tatsächlich waren Tigers Fähigkeiten in so jungem Alter so gut, dass er 1978 in der Mike Douglas Show auftrat. Bei diesem Auftritt trat der zweijährige Woods in einem Putting-Wettbewerb gegen den legendären Komiker Bob Hope an. Mit drei Jahren schlug er auf einem Golfplatz seiner Heimatstadt eine 48 über neun Löcher. Als Tiger fünf Jahre alt war, trat er in der Fernsehsendung „That’s Incredible“ und in der Zeitschrift Golf Digest auf.

Während Tiger Woods sich zu einem phänomenalen Golfer entwickelte, haben viele darüber spekuliert, ob sein Vater zu hart zu ihm war, ihn zu sehr zum Training drängte und Tiger auf eine normale Kindheit verzichten ließ, um auf dem Golfplatz zu glänzen. Tiger Woods äußerte seine Meinung über Eltern, die ihre Kinder drängen.

Tiger Woods studierte an der Stanford University und gewann eine Reihe von US-Amateurtiteln, bevor er 1996 Profi wurde. Schon bald wurde deutlich, dass er für den Erfolg bestimmt war. Sports Illustrated kürte ihn 1996 zum „Sportler des Jahres“, und im Januar 1997 hatte er bereits drei Profi-Turniere gewonnen. Er war eine Mediensensation und wurde berühmt, nachdem er 1997 das US Masters in Augusta mit einem Rekordergebnis von 270 Punkten gewonnen hatte. Im Alter von 21 Jahren war Woods der jüngste Mann, der diesen Titel erringen konnte, und der erste Afroamerikaner, dem dieses Kunststück gelang.

Da er auf dem Golfplatz eine Berühmtheit ist, wurde Woods als der am besten zu vermarktende Sportler der Welt bezeichnet. Kurz nach seinem 21. Geburtstag im Jahr 1996 begann Tiger Woods, Werbeverträge mit zahlreichen Unternehmen abzuschließen, darunter General Motors, Titleist, General Mills, American Express, Accenture und Nike, Inc. Im Jahr 2000 unterzeichnete er einen 5-Jahres-Vertrag über 105 Millionen Dollar mit Nike. Es war der größte Werbevertrag, den je ein Sportler zu dieser Zeit abgeschlossen hat. Woods‘ Werbevertrag hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Marke Nike Golf von einem „Start-up“-Golfunternehmen im vergangenen Jahrzehnt zum weltweit führenden Golfbekleidungsunternehmen und zu einem wichtigen Akteur auf dem Ausrüstungs- und Golfballmarkt entwickelt hat.