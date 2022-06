TOP 3 Golf Spielautomaten in Österreich

Heutzutage sind viele Sachen Realität, die vor dreißig oder vierzig Jahren fast unvorstellbar waren. Das Smartphone ist vielleicht einer der repräsentativsten Gegenstände überhaupt. Man kann damit Geldüberweisungen von Wladiwostok nach San Francisco in Sekundenschnelle tätigen, Musik, ob es Mozart, Hendrix oder der neuste Sommerhit ist, immer überall 24 Stunden lang verfügbar haben. Für alles kann man es benutzen, sogar für den Sport. Mit der virtuellen Realität kann man in eine zauberhafte Welt eintauchen. Golfen zum Beispiel.

Heute kann man Golf nicht nur auf dem Platz spielen, nein, man kann auch virtuell golfen und im Echtgeld Casino mit dem Handy spielen . Ja, denn, vielleicht wissen die Wenigsten, dass jährlich die Wett-Begeisterten, circa eine halbe Milliarde Euro auf Golfspiele gamblen. Daher hat sich das Geschäft der Golf-Spielautomaten in den letzten Jahren so verbreitet. Wir möchten Ihnen heute die TOP 3 Golf Spielautomaten in Österreich präsentieren. Los geht’s:

An erster Stelle ist ohne Zweifel der Spielautomat Golf Champions Slot, von SoftGamings entwickelt. Es handelt sich hierbei um ein sehr einfaches Spiel welches dem Spieler, dank seiner exzellenten Grafik, das Gefühl gibt, sich wahrhaftig auf dem Golfplatz zu befinden. Die Symbole, die Sie auf den Walzen vorfinden werden, sind Golfschuhe, Golfschläger, ein Caddy und andere Symbole die der Golfwelt angehören. Wir haben recherchiert und anscheinend spielen viele Golfprofis mit diesem Spielautomaten. Möchten Sie wissen wieso? Ganz einfach: Casino und Golf harmonieren fantastisch miteinander.

The Argyle Open von Microgaming. Auch dieser Slot hat eine hervorragende Grafik um den Spieler vollkommen in die Situation eines Golfspiels zu versetzen. Die Figuren, die den größten Wert haben sind die von den Profispielern, hingegen sind die Symbole wie Handschuhe, Flaggen oder die Tasche mit Golfschlägern, weniger wert. Was bietet diese Slot, was andere nicht bieten? Die Freispiele. Bei drei oder mehreren Ballfiguren wird der Turnierbonus freigeschaltet. Das heißt, Ihnen werden drei Frei-Schläge geschenkt. Die ersten zwei geben Ihnen ein Bonusguthaben. Beim dritten werden, je dichter sie den Ball dem Loch nähern, je mehr Online Freispiele erlassen, die damit den Auszahlungs-Multiplikator erhöhen.

Kommen wir nun zum letzten Golf Slot. Haben Sie schon mal von the Back Nine, von Rival Gaming etwas gehört? Wie die anderen dreht sich natürlich alles rund um das Golfspiel. Auch hier sind die Symbole auf den Walzen mit dem Golf verbunden. Es gibt Schläger-Symbole, Bälle, Caddies und viele mehr. Einfach Play drücken und auf das große Glück hoffen. Was spricht hier dafür? Eigentlich alles, aber vor allem, dass es eine kostenlose Spielvariante gibt und dass es für alle Android Geräte geeignet ist.

Nun ist es Ihnen überlassen welches der von uns genannten Slotmaschinen Ihnen am meisten gefallen und welche Sie spielen möchten. Alle drei sind seriös und bieten Ihnen die Sicherheit an, was Geld- und Datenschutz angeht, die Sie haben möchten. Bei allen ist es sehr einfach diese herunterzuladen und dementsprechend auch zu spielen. Was wir Ihnen ans Herz legen möchten, ist folgendes: Falls Sie neu in der Welt der Slotmaschinen sind, empfehlen wir Ihnen erstmals Slots zu spielen, in denen Sie umsonst spielen können. Zunächst sollte man das Spiel kennen, bevor man sein gut verdientes Geld wetten möchte. Wenn Sie dann sicher sind, wie das Spiel läuft und Sie vor allem auch bereit sind sich den Risiken auszusetzen, googlen Sie nach den Golf Slotmaschinen nach. Wir drücken Ihnen die Daumen und hoffen, dass Sie große Gewinne erzielen werden.

Wie immer möchten wir Ihnen einen letzten jedoch außerordentlich wichtigen Ratschlag mitgeben. Spielen Sie um Spaß zu haben. Natürlich hoffen wir und jeder Spieler, dass man große Geldsummen gewinnen kann, doch ist dies nicht das wichtigste. Die Hauptsache ist dabei zu sein, Spaß zu haben und nicht in den Spielwahn zu geraten.

Und, sind Sie bereit den virtuellen “Einarmigen Banditen” zu betätigen?