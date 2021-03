Werden die Olympischen Spiele das Golf-Highlight des Jahres?

In Rio feierte Golf 2016 nach 112 Jahren Abstinenz sein Comeback bei den Olympischen Spielen. Zuletzt gehörte die Sportart bei den Spielen 1904 in St. Louis zum Olympischen Kanon. Nachdem bestätigt wurde, dass Golf auf jeden Fall auch in Tokio und vier Jahre später in Paris wieder mit dabei sein wird, wartet natürlich alles gespannt auf den Beginn der Olympischen Spiele. Wir schauen, wer die besten Chancen auf Olympisches Edelmetall in Tokio hat.

Werden die Besten mit dabei sein?

Insgesamt nehmen jeweils 60 Spieler pro Geschlecht teil. Dabei erfolgt die Qualifikation über die offizielle Golfweltrangliste. Die besten 15 Damen und Herren sind direkt qualifiziert, wobei jeweils höchstens vier Golfer pro Nation bzw. Geschlecht zum Kader gehören dürfen. Alle weiteren Plätze werden, gemäß der Weltrangliste, an folgenden Nationen vergeben. Nachdem für Rio Top-Spieler wie Jordan Spieth oder Rory McIlroy noch absagten, kündigten sie für dieses Jahr ihre Teilnahme an. Damit dürfen die Golf-Fans auf die Crème de la Crème bei den Olympischen Spielen hoffen. Diese Spieler gehen mit den besten Aussichten in das Turnier.

Ist Dustin Johnson dabei?

Als derzeit Weltranglistenerster wäre Dustin Johnson derzeit sicher mit dabei. Allerdings ist noch nicht sicher, ob er diese Gelegenheit auch wahrnehmen wird. Bereits das Turnier in Rio 2016 sagte er ab. Sollte er in Tokio erneut passen, dürfte sich ein anderer Top-10-Spieler freuen. Immerhin dominieren die US-Amerikaner die aktuelle Top 10 der Weltrangliste. Da nur vier Golfer pro Geschlecht bzw. Nation dabei sein dürfen, herrscht hier ein enges Rennen um einen Top-Platz in der Weltrangliste.

Feiert Jon Rahm ein erfolgreiches Olympia-Debüt?

Als das letzte Olympische Turnier stattfand, feierte Jon Rahm gerade einmal sein Profidebüt. Seitdem hat er die Golfwelt im Sturm erobert und stand zwischenzeitlich schon an der Spitze der Weltrangliste. Derzeit wird er an Platz 2 geführt und darf damit als fester Starter für Spanien an den Start gehen. Vielleicht kann er hier auch für das erste Olympische Edelmetall Spaniens sorgen. Zuvor ist Rahm allerdings auch bei dem prestigeträchtigen Masters einer der Topfavoriten. Bei Buchmachern wie Betway wird er mit einer Sportwetten Quote von 10,00 auf den Erfolg gelistet (Stand: 25.02.). Vielleicht gelingt im April sein erster Titel im Augusta National Golf Club.

Justin Thomas noch nicht sicher

Von der Platzierung her kann sich auch Justin Thomas sicher sein, ein Ticket für Tokio zu bekommen. Allerdings hat er bereits im vergangenen Jahr anklingen lassen, dass ihm vier Major-Titel in einer Saison wichtiger seien, als eine olympische Medaille. Auch 2016 verzichtete er schon auf die Teilnahme in Rio. „Im Golf haben wir jedes Jahr vier Majors, und jetzt kommen die Olympischen Spiele hinzu, und wir haben den Ryder Cup oder den Presidents Cup plus den FedExCup für uns, und das sind viele Wochen hin und her reisen und viele Zeitzonen. […] Für mich sind die vier Majors auf jeden Fall wichtiger“, so Thomas im Vorfeld der Olympischen Spiele. Aber vielleicht ändert er ja seine Meinung noch.

Rory McIlroy will teilnehmen

Auch Rory McIlroy gehörte 2016 zu den Superstars, die auf eine Teilnahme in Rio verzichteten. Nun will aber teilnehmen: „Ich freu mich darauf, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und mich selbst einen Olympioniken nennen zu dürfen“, so McIlroy. Während ihn 2016 noch der Nationenzwist von einer Teilnahme abschreckte, wird er nun für die Republik Irland an den Start gehen.

Wie sieht es bei den deutschsprachigen Startern aus?

Auch aus den deutschsprachigen Ländern machen sich einige Golfer berechtige Hoffnungen, in Tokio mit am Start zu sein. Aus deutscher Sicht ist Martin Kaymer natürlich Hoffnungsträger Nummer 1. Zwar ist der ehemalige Weltranglistenersten im vergangenen Jahr bis auf Platz 87 in der Weltrangliste gefallen, allerdings liegt ein Olympia-Ticket noch im Bereich des Möglichen. Wesentlich besser sieht es hingegen bei den Österreichern aus. Derzeit liegt der Wiener Bernd Wiesberger auf Platz 41 der Weltrangliste und hätte damit einen Startplatz sicher. Generell ist der Terminkalender 2021 für Wiesberger ordentlich gefüllt. Unter anderem steht noch das Masters im Augusta National Golf Club, die Olympischen Spiele sowie der Ryder Cup an. Neben Wiesberger scheint zudem auch Matthias Schwab in der der Elite des Golfsports angekommen zu sein.

Auch wenn auf der PGA Tour und der European Tour noch einige wichtige Entscheidungen anstehen, wirft das Olympische Golfturnier bereits seine Schatten voraus. Wir sind gespannt, welche Golfer ihre Nationen in Tokio vertreten werden und wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen wird.