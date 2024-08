Cut als Highlight

Emma Spitz kann auch am Sonntag bei der AIG Women’s Open nicht mehr zulegen, womit der geschafften Cut am Old Course am Freitag das Highlight der Major-Woche bleibt.

Nachdem Emma Spitz nach Natascha Fink und Christine Wolf am Freitag als erst dritte Österreicherin das Wochenende bei den Women’s Open erreichte, lief es am Moving Day für die junge Niederösterreicherin dann weniger gut. Dabei fand sie mit Pars recht gut in den Samstag und bog nach zwei Birdies sogar klar im roten Bereich auf die Backnine ab. Dort machten es sich dann aber gleich vier Bogeys bequem, was am Ende nur die 74 (+2) zuließ. Als 75. scheint eine neue heimische Bestmarke wohl bereits außer Reichweite, denn um Rang 31 von Natascha Fink noch toppen zu können, müsste Emma am Sonntag gleich wohl rund fünf Schläge gut machen.

Der Start kann sich zwar gleich durchaus sehen lassen, nachdem die 1 ein anfängliches Birdie springen lässt, da sich aber bereits auf der 2 und der 3 die ersten Fehler breit machen, rutscht sie sogar rasch weiter zurück. Immerhin geht sich danach am einzigen Par 5 der Frontnine auch das nächste Birdie aus, womit sie ihr Tagesergebnis prompt wieder zurecht rückt. Auch weiterhin findet sie jedoch keine wirkliche Stabilität, wie der bereits dritte Schlagverlust das Tages auf der 7 untermauert.

Das Hin und Her geht auch auf den letzten neun Löchern munter weiter, denn bereits am Par 3 der 11 kann sie ihr Score ein weiteres Mal am Sonntag wieder zurecht rücken. Der erneute Sprung unter Par will jedoch nicht gelingen und da sie auf der 15 und der 16 weitere Schlagverluste nicht abwenden kann, findet sie sich sogar plötzlich nur noch deutlich im Plusbereich wieder. Schlussendlich unterschreibt sie zum Abschluss nur die 74 (+2), womit als etwa 75. der geschaffte Cut in dieser Woche klar das Highlight bleibt.

Fotos: LET

Leaderboard AIG Women’s Open