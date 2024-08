Wichtiger Schritt

Sepp Straka startet zwar mit einem frühen Doppelbogey alles andere als nach Maß in den Moving Day der BMW Championship, mit starker Birdiequote geht sich aber im Castle Pines GC sogar die 69 (-3) aus, womit er sich auch klar auf Kurs in Richtung Tour Championship in Atlanta bringt.

Wie schon in den letzten Wochen ging Sepp Straka auch beim zweiten FedEx-Cup Playoff Turnier in Colorado wieder nicht wirklich vieles leicht von der Hand. Nur mit einer 72 (Par) am Donnerstag gestartet, konnte sich Österreichs Nummer 1 zwar am Freitag zu einer 70 (-2) steigern, bei allgemein besseren Scores konnte er so jedoch nur seine Platzierung im Mittelfeld halten.

Damit hält sich der 31-jährige zwar nach aktueller Hochrechnung als 28. der FedEx-Cup Wertung noch auf Tour Championship Kurs – nur die besten 30 der Jahreswertung dürfen auch in Atlanta kommende Woche noch abschlagen – ein starkes Wochenende würde die Nerven aber mit Sicherheit etwas schonen.

Nachdem der erste Abschlag deutlich zu weit nach links zieht, geht sich auch am Samstag wieder am anfänglichen Par 5 das erhoffte schnelle Birdie nicht aus. Richtig zäh wird es dann jedoch auf der 2, denn erneut biegt der Drive nach links ab und da er in Folge aus dem Rough noch dazu wassert, leuchtet sogar das Doppelbogey auf der Scorecard auf. Zumindest steckt er den wilden Ritt ganz gut weg und kann auf der 5 aus 3,5 Metern schließlich auch erstmals in Form eines Birdies gegensteuern.

Voll im Birdieflow

Auf den Putter kann er sich in dieser Phase der Runde auch danach weiterhin verlassen, rollt doch am Par 3 der 7 auch aus drei Metern der fällige Putt ins Ziel, womit er sein Score recht rasch wieder auf Anfang dreht. Langsam richtig im Rhythmus kann ihn am Par 5 danach nicht einmal der Grünbunker vom nächsten Birdie abhalten und da dann auf der 9 auch aus fünf Metern der rote Eintrag gelingt, dockt er mit dem roten Hattrick trotz der frühen Doublette sogar noch auf den Frontnine bereits an den Top 10 an.

Genug hat er sichtlich damit aber noch lange nicht, denn die zweiten Neun beginnen so wie die vorderen endeten und mit dem bereits vierten Birdie in Folge taucht sein Name endgültig erstmals unter den besten 10 auf. Nur kurz gönnt er sich und dem Putter dann am Par 3 der 11 eine kleine Auszeit zum Durchschnaufen, ehe schon auf der 12 der nächste Putt aus sechs Metern fällt, womit er mittlerweile an einer bärenstarken 3. Runde bastelt.

Auf Kurs nach Atlanta

Da sich der Drive auf der 15 recht unangenehm im Rough einbremst, von wo aus er den Ball nur zurück aufs Fairway quetschen kann, und der Fünfmeterputt zum Par knapp nicht fällt, muss er schließlich auch das erste Bogey des Tages einstecken. Zwar kann er auf den verbleibenden Löchern dann keinen Konter mehr setzen, mit der 69 (-3) macht er am Samstag aber etliche Ränge gut, hat so klar die Chance auf ein Topergebnis und bringt sich damit auch eindeutig auf Kurs in Richtung Tour Championship.

Leaderboard BMW Championship

