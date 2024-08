Einiges liegengelassen

Bernd Wiesberger drückt am Moving Day bei der Danish Golf Championship früh aufs Tempo, lässt mit späten Fehlern und der 68 (-3) aber eine noch deutlich bessere Ausgangslage liegen. Lukas Nemecz hat am Samstag im Lübker Golf Resort etwas zu kämpfen, unterschreibt nach abschließenden Birdies aber immerhin zum bereits dritten Mal die 70 (-1).

Weder Wind noch Regen oder ein Abbruch am Freitag wegen Sturm konnte Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz in Aarhus wirklich beeindrucken, denn mit soliden ersten Runden – beide notierten sowohl am ersten als auch am zweiten Spieltag eine 70 (-2) – startet das rot-weiß-rote Duo mit nur wenig Rückstand auf die Top 10 in den Moving Day und hat so ein Spitzenergebnis in Dänemark noch klar in Reichweite.

Nachdem Bernd Wiesbergers erster Drive am Par 5 der 1 deutlich zu weit nach links zieht, beraubt er sich selbst der erhofften Birdiechance. Diese ergibt sich dann zwar sofort danach auf der 2, allerdings spielt der Putter aus 3,5 Metern noch nicht mit. Aus einem gelungenen Tee Shot kann er dann aber am Par 3 der 4 aus einem Meter weniger erstmals Kapital schlagen. Das scheint den 14. Schläger im Bag auch richtig auf Temperatur zu bringen, fällt doch aus fünf Metern auch danach auf der 5 der Birdieputt.

Etwas abgerissen

In dieser Tonart geht es bei deutlich angenehmeren Verhältnissen auch danach munter weiter, denn auf der 6 legt er die Annäherung bis auf drei Meter zur Fahne und macht prompt den Birdie-Hattrick perfekt. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Auszeit, ehe zum bereits dritten Mal das Par 5 der 9 ein Birdie abwirft, womit er endgültig voll im Titelkampf mitmischt. Zwar lässt er das Par 5 der 10 dann ungenützt verstreichen, mit Chip und Putt wirft dafür aber das kurze Par 4 der 12 das nächste Erfolgserlebnis ab.

Am Par 3 der 13 droht es dann nach verfehltem Grün unangenehm zu werden, allerdings springt der Putt aus rund vier Metern vom Vorgrün ein und kratzt Bernd noch das nächste Par auf die Scorecard. Am nächsten Par 3 zwei Löcher später gelingt diese Übung dann jedoch nicht mehr, denn aus dem Rough kanner den ersten Schlagverlust schließlich nicht mehr verhindern. Richtig bitter wird es dann aber noch auf der 18, denn aus knapp neun Metern tritt er sich mit einem Dreiputt noch einen Schlagverlust ein und unterschreibt so am Ende „nur“ die 68 (-3), was ihm als 17. bereits sieben Schläge Rückstand auf Leader Lucas Bjerregaard (DEN) aufbrummt.

Nemecz mit Problemen

Lukas Nemecz parkt die Attacke am anfänglichen Par 5 zwar knapp neben dem Grün, ein etwas zu starker Chip lässt am Ende aber aus drei Metern nicht das anfängliche Birdie zu. Schon auf der 2 kommt der Putter dann aber etwas auf Temperatur, denn aus vier Metern rollt diesmal der Putt ins Loch und lässt Lukas so rasch in den roten Bereich abtauchen. Lange währt die Freude jedoch darüber nicht, da er auf der 3 nach verzogenem Drive sogar wassert und mit dem Doppelbogey rasch sogar über Par abdriftet.

Immerhin holt er sich dank eines perfekten Tee Shots schon am darauffolgenden Par 3 auch das nächste Birdie ab und rückt sein Tagesergebnis so postwendend wieder zurecht. Ins Rollen kommt er jedoch auch danach weiterhin nicht, wie ein verpasster Sand Save auf der 6 unter Beweis stellt. Des Schlechten nicht genug, stellt ihm auch der Grünbunker auf der 8 ein Bein, was ihn endgültig weit zurückfallen lässt.

Starkes Finish

Dank einer perfekten Grünattacke legt er sich dann am Par 5 der 10 aber sogar eine hervorragende Eaglechance auf. Aus gut zwei Metern spielt der Putter zwar nicht mit, das Birdie stellt jedoch nur noch Formsache dar. Danach hat er jedoch immer wieder zu kämpfen und hält nur mit viel Gefühl sein Score weiterhin zusammen. Auf der 17 hat er dann sogar noch einmal Grund zu jubeln, denn aus zwei Metern kann er sein Tagesscore sogar kurz vor Schluss wieder ausgleichen.

Das heizt den Putter noch einmal richtig an, denn auf der 18 fällt auch aus gut vier Metern noch der Birdieputt, womit Lukas schlussendlich sogar noch zum dritten Mal mit der 70 (-1) zum Recording marschiert. Damit kommt er zwar mit den durchwegs besseren Scores am Samstag als 33. nicht mit, die beiden abschließenden Birdies sollten für Sonntag aber noch einmal einen kleine Moralinjektion darstellen.

