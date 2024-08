Kein Vorwärtskommen

Für Emma Spitz gibt es bei den AIG Women’s Open am Old Course von St. Andrews am Moving Day mit einer 74 (+2) kein Vorwärtskommen.

Nach Natascha Fink und Christine Wolf stemmte am Freitag Emma Spitz als erst dritte Österreicherin überhaupt den Cut beim britischen Damen-Major. Genau „on the number“ am Old Course ins Wochenende gerutscht, hätte die junge Schönbornerin sogar noch eine neue heimische Bestmarke in Reichweite, denn die bisherige Messlatte eines 31. Platzes von Fink liegt lediglich drei Schläge weit entfernt.

Mit Pars startet Emma in den Morgenstunden zwar sehr solide in den Moving Day, die noch recht gutmütigen Verhältnisse kann sie so vorerst jedoch noch nicht in Zählbares ummünzen. Immerhin hält sie auch Fehler gekonnt fern und kann schließlich auf der 7 dann auch das erste Birdie am Samstag verbuchen, was sie doch um einige Ränge weiter nach vorne spült.

Rhyhtmus plötzlich weg

Das erste Erfolgserlebnis bringt die Niederösterreicherin auch sichtlich einigermaßen auf den Geschmack, denn auf der 9 findet sie rasch einen weiteren Schlaggewinn und tastet sich damit sogar bereits ans Mittelfeld heran. Kaum auf den Backnine angekommen geht der gewinnbringende Rhythmus dann aber komplett verloren, wie Bogeys auf der 10, der 11 und der 12 unangenehm unter Beweis stellen, womit sie in Windeseile sogar mit dem Tagesergebnis in den Plusbereich abdriftet.

Zwar kann sie ihre Performance danach wieder etwas stabilisieren, Konter kann sie jedoch keinen setzen und rutscht schließlich auf der 16 sogar auf bereits 2 über Par zurück. Schlussendlich kommt sie so lediglich mit der 74 (+2) zurück ins Clubhaus und büßt damit doch einige Ränge ein, was sie lediglich vom hinteren Ende aus in den Finaltag starten lässt.

Fotos: LET

