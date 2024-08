Topergebnis in Reichweite

Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz lassen sich von Wind, Regen und Abbruch bei der Danish Golf Championship nicht beeindrucken und cutten in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen ins Wochenende. Matthias Schwab bleibt auch im Lübker Golf Resort bereits nach 36 Löchern wieder auf der Strecke.

Sowohl Bernd Wiesberger als auch Lukas Nemecz zeigten bei nassen und windigen Verhältnissen zum Auftakt in Aarhus eine durchaus ansprechende Leistung und notierten mit einer 70 (-1) immerhin Runden unter Par. Bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 5 haben beide somit noch durchaus gute Chancen auf ein Spitzenresultat. Matthias Schwab war im rot-weiß-roten Flight gemeinsam mit Lukas Nemecz lange Zeit gut unterwegs, ehe ihm eine späte Schwächephase zum Verhängnis wurde und nur eine 72 (+1) zuließ, womit er nur mit Rückstand auf die gezogene Linie in den Freitag startet.

Der Start geht bei Bernd Wiesberger im enorm zähen Wind am Nachmittag gleich gründlich daneben, denn der erste Drive zieht links in die Baumgruppe, von wo aus er den Ball nur besser rausquetschen kann. Da am Ende auch der Chip ins Grün nicht wie geplant gelingt, tritt er sich gleich zum Start der zweiten Runde am Par 5 der 1 ein anfängliches Bogey ein. Immerhin steckt er den Fehler ganz gut weg und holt sich am Par 3 der 4 aus fünf Metern recht zeitnah auch das erste Birdie ab.

Sturm als Spielverderber

Mit Pars macht er im von erneut von Wind und Regen gebeutelten Aarhus dann zwar nicht vieles verkehrt, die Eisen wollen jedoch nicht nah genug zu den Fahnen um erstmals den Sprung in den roten Bereich realisieren zu können. Erst ein perfektes Wedge am Par 5 der 9 ebnet dann den Weg zum zweiten Birdie und lässt ihn bei mittlerweile wieder trockeneren Verhältnissen im zartrosa Bereich auf die Backnine abbiegen. Dort lässt er dann am Par 5 der 10 zwar eine gute Chance verstreichen, kratzt nach deutlich verzogenem Tee Shot am Par 3 aber noch stark das Par und hält sich so weiterhin im roten Bereich.

Auf den Teeshot an der 12 kann er sich dann jedoch über Nacht vorbereiten, da der immer stärker werdende Sturm ein Weiterspielen am Freitag unmöglich macht. Bei der Fortsetzung am Samstag wählt er am kurzen Par 4 dann die konservative Strategie, was nicht mit einem Birdie belohnt wird. Am darauffolgenden Par 3 kommt nach verfehltem Grün sogar ziemlich Stress auf, der Dreimetertester zum Par verschwindet am Ende aber im Loch. Vor allem vom Tee hat er am Samstag einigermaßen zu kämpfen, rettet sich teils sehenswert aber zu weiteren Pars und bleibt so weiterhin voll in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Auf der 18 legt er sich dann noch eine gute Birdiechance auf, allerdings verweigert der Putter aus zwei Metern die Mitarbeit, womit sich schlussendlich „nur“ die 70 (-1) ausgeht, die ihn aber als 26. und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 voll in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen cutten lässt.

Nemecz in gleicher Position

Auch am Freitag marschieren Lukas Nemecz und Matthias Schwab klarerweise wieder gemeinsam über Fairways und Grüns und während sich Nemecz gleich am Par 5 der 10 mit Chip und Putt das erste Birdie krallt, will die lange Bahn für Schwab kein Erfolgserlebnis springen lassen. Das verpasste Birdie rächt sich auch sofort bitter, denn nach verpasstem Sand Save brummt ihm gleich danach das Par 3 der 11 ein erstes Bogey auf.

Sein Flightpartner hingegen hat auch weiterhin alles fest im Griff und schnappt sich nach ganz solidem Spiel von Tee bis Grün dank eines perfekten Pitches auch auf der nächsten langen Bahn das Birdie, womit er bereits voll an den Top 10 andockt. Nach verzogenen Abschlägen treiben sich dann beide auf der 16 den Puls ziemlich in die Höhe, am Ende überstehen aber sowohl Lukas als auch Matthias den wilden Ritt am Par 4 unbeschadet. Ein weiteres verfehltes Fairway geht für Schwab dann ein Loch später nicht mehr so glimpflich aus, denn der Fünfmeterputt zum Par will nicht fallen, womit er sich immer weiter von der gezogenen Linie entfernt.

Wie aus dem Nichts erwischt es dann auch Lukas Nemecz kurz vor dem Turn sogar richtig heftig. Erst mit dem dritten Schlag findet er das 18. Grün und streut danach noch dazu einen Dreiputt ein, was ihn mit dem Doppelbogey wieder auf Even Par zurück wirft. Den Fehler steckt er aber bestens weg und locht am Par 5 der 1 sogar von knapp außerhalb des Grüns, womit er sich sofort das Minus wieder zurück holt. Auch Matthias Schwab kann erstmals aufatmen, nachdem er auch er von der 1 mit Chip und Putt sein erstes Birdie des Tages mitnimmt.

Schwab erneut am Cut vorbei

Nachdem er mit dem ersten Versuch den Grünbunker zu verlassen scheitert, wird Lukas auch am Freitag wieder mit der 2 nicht warm und tritt sich so postwendend den erneuten Ausgleich ein. Auch bei seinem Landsmann wird es mit Fortdauer wieder ungemütlicher, wie gleich zwei verpasste Up & Downs auf der 3 und der 4 unangenehm unter Beweis stellen, womit die Cutmarke endgültig in ganz weite Ferne rückt. Danach heißt es noch dazu „Sachen packen“, nachdem der Sturm ein Weiterspielen am Freitag unmöglich macht.

Die Fortsetzung in den Morgenstunden am Samstag lässt sich dann aber hervorragend an, denn beide nehmen von der 5 das Birdie mit und starten so nach Maß in die letzten verbleibenden Löcher der 2. Runde. Schwab legt auch rasch dank eines hervorragenden Abschlags am Par 3 der 7 weiter nach und schließt so wieder bis auf einen Schlag zur prognostizierten Wochenendmarke auf. Da jedoch ein Loch später der Drive zu weit nach links zieht und der Dreimeterputt zum Par am Loch vorbeikriecht, verpasst er mit der 73 (+2) auch in Dänemark wieder den Cut.

Nemecz hingegen absolviert die verbleibenden Löcher ohne jeglichen Wackler, unterschreibt so schlussendlich die 70 (-2) und hat wie Bernd Wiesberger bei nur wenig Rückstand auf die Top 10 sogar durchaus realistische Chancen die Heimreise aus Aarhus am Sonntag mit einem Spitzenergebnis im Gepäck antreten zu können. Lokalmatador Lucas Bjerregaard notiert bei der zweiten Umrundung eine 65 (-6) und startet damit bei gesamt 7 unter Par als Führender in die 3. Runde.

