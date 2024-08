Auf Kurs gehalten

Sepp Straka notiert am Freitag bei der BMW Championship mit der 70 (-2) seine erste rote Runde und hält sich damit im Castle Pines GC noch auf Tour Championship Kurs.

Gleich auf den ersten Löchern hatte Sepp Straka zum Auftakt gehörig zu kämpfen und brummte sich unter anderem am Par 3 der 4 sogar ein Doppelbogey auf, womit er früh schon einem Rückstand hinterherlaufen musste. Nach dem wilden Ritt konsolidierte Österreichs Nummer 1 jedoch sein Spiel, hielt Fehler gekonnt von der Scorecard fern und arbeitete sich mit zwei Par 5 Birdies immerhin noch zu einer 72 (Par).

Als 22. hält sich Sepp so auch vorerst auch auf Kurs in Richtung Tour Championship, denn als 24. der Jahreswertung gestartet, würde er nach derzeitigem Stand nur zwei Ränge verlieren, womit die Top 30 noch abgesichert wären. Um den Fans und vor allem auch sich selbst jedoch eine Nervenschlacht mit durchgehender Rechnerei zu ersparen, würde eine starke 2. Runde mit herausgespieltem Polster den Blutdruck jedoch wohl auf jeden Fall einigermaßen senken.

Nach einem eher suboptimalen Pitch ins Grün geht sich am anfänglichen Par 5 zwar nicht das erhoffte schnelle Birdie aus, mit einem soliden Par macht Sepp zu Beginn der zweiten Runde jedoch nichts verkehrt. Auf der 3 nähert er sich dann erstmals richtig einer Fahne an, allerdings streikt einmal mehr heuer der Putter und verweigert aus einem guten Meter die Birdiemitarbeit. Erst auf der 6 läuft das Gerät fürs Kurzgemähte erstmals etwas heiß und lässt aus fünf Metern das hochverdiente erste Birdie springen.

Fehler eingestreut

Das scheint den 31-jährigen richtig ins Rollen zu bringen, denn nach einem starken Tee Shot rollt am Par 3 danach aus drei Metern gleich der nächste Birdieputt ins Ziel. Der Fahrt aufnehmende „Straka-Express“ wird auf der 8 jedoch dann ziemlich abrupt abgebremst, denn nach zu kurzer Annäherung und zu forschem Pitch über den Grünbunker kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und hat so schließlich auch das erste Bogey aufleuchten.

Nur kurz kann er sein Spiel dann konsolidieren, ehe er nach verzogenem Drive auf der 10 das Grün verfehlt und da einmal mehr das Up & Down zum Par nicht gelingt, findet er sich endgültig nur noch bei Level Par wieder. Immerhin heizt er auf der 12 den Putter wieder an und drückt aus sieben Metern sein Score rasch wieder in den roten Bereich. Auch weiterhin kommt er jedoch nicht ins Laufen und fängt sich am Par 5 der 14 mit einem Dreiputt sogar den erneuten Ausgleich ein.

Die Antwort kann sich aber sehen lassen, stopft er doch gleich danach aus drei Metern zum nächsten Birdie und krallt sich so einmal mehr am Freitag wieder das Minus vor dem Tagesergebnis. Da dann am Par 5 der 17 auch aus 3,5 Metern der Birdieputt fällt, schraubt er sein Score sogar wieder auf -2. Schlussendlich steht er mit der 70 (-2) beim Recording, hält damit als 23. in etwa seine Platzierung im Mittelfeld und bleibt so vorerst auch in der Hochrechnung der FedEx-Cup Wertung als 28. noch auf Tour Championship-Kurs.

Adam Scott (AUS) stürmt mit einer 63 (-9) und bei gesamt 13 unter Par überlegen an die Spitze.

Leaderboard BMW Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der BMW Championship.