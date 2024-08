Dritte im Bunde

Emma Spitz steigert sich am Freitag bei den AIG Women’s Open zu einer 72 (Par) und stemmt damit am Old Course von St. Andrews als dritte Österreicherin überhaupt den Cut beim britischen Damen-Major.

Emma Spitz hatte zum Auftakt im von starken Windböen gebeulten St. Andrews alle Hände voll zu tun, kämpfte sich dank zweier Birdies aber immerhin noch zu einer 76 (+4), was sie mit nur wenig Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag starten lässt. Mit später Tee Time hat die junge Niederösterreicherin am Freitag somit durchaus noch gute Chancen beim letzten Major des Jahres im Home of Golf auch am Wochenende noch mit von der Partie sein zu können.

Ohne einen einzigen Golfschlag ausgeführt zu haben, macht Emma am Vormittag dann aufgrund zwar besserer aber immer noch recht gedämpfter Scores etliche Ränge gut und startet so bereits auf Cutkurs in die zweite Umrundung. Nach solidem Beginn erwischt es die einzige Österreicherin im Feld dann aber auf der 13 mit dem ersten Bogey, womit sie sich nach wenigen gespielten Löchern bereits wieder hinter der gezogenen Linie wiederfindet. Anders als am Vortag hinterlässt das Bogey jedoch keine wirklichen Spuren und da sich auf der 15 kurz danach auch das erste Birdie ausgeht, zieht sie rasch wieder über die wichtige Marke nach vor.

Souverän durchgezogen

Auch danach zeigt sich die Schönbornerin richtig stark und übersteht auch am zweiten Spieltag wieder das berühmte „Road Hole“ der 17 unbeschadet. Da sich dann auf der gutmütigen 18 sogar das zweite Birdie ausgeht, verschafft sie sich vor den Frontnine sogar erstmals etwas Luft zur Cutlinie. Diese wird dann auf der 2 allerdings zunächst mit dem nächsten Bogey wieder dünner und geht ihr danach auf der 3 sogar komplett aus, da sie mit dem Bogeydoppelpack wieder hinter die wichtige Marke abrutscht. Sofort steuert Emma aber wieder gegen und zieht sich schon auf der 4 wieder in Richtung Weekend empor.

Mit Pars lässt sie auf den verbleibenden Löchern dann nichts mehr anbrennen, bringt so die 72 (Par) zurück ins Clubhaus und ist damit als derzeit 60. die dritte Österreicherin nach Natascha Fink und Chrissie Wolf sein, die bei den Women’s Open das Wochenende erreicht. Nelly Korda (USA) diktiert nach den ersten 36 Löchern bei gesamt 8 unter Par das Tempo.

Fotos: LET

