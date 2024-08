Generalprobe verpatzt

Emma Spitz scheitert bei den Women’s Scottish Open recht klar am Cut und verpatzt damit im Dundonald Links die Generalprobe für die anstehenden Women’s British Open.

Emma Spitz spielt sich in Schottland für die AIG Women’s British Open ein, da sie als einzige Österreicherin für das abschließende Damen-Major des Jahres qualifiziert ist. Mit satten 2 Millionen Dollar Preisgeld lockt die Socttish Women’s Open bereits ein Weltklassefeld an, auch da viele Topstars von der LPGA Tour wie Olympiasiegerin Lydia Ko ebenfalls die Gelegenheit nutzen wollen, sich auf schottischem Golfboden einzuspielen. Gespielt wird in Dundonald Links, somit eine perfekte Generalprobe für die Open in der kommenden Woche in St. Andrews.

Zum Auftakt ist die einzige Österreicherin im Feld dann gleich mit früher Startzeit unterwegs, findet mit einem verpassten Up & Down auf der 10 jedoch nur einigermaßen schleppend ins Turnier. Nach nur vier gespielten Löchern muss die Niederösterreicherin dann bereits wieder ihre Sachen packen, da heftige Regenfälle den Platz fluten, womit an ein Weiterspielen vorerst nicht zu denken ist. Erst nach einigen Stunden kann dann wieder gespielt werden und Emma findet sich am anspruchsvollen tiefen Terrain dann durchaus gut zurecht, wenngleich sich noch kein erstes Birdie ausgehen will.

Mit sicheren Eisen lässt sie jedoch lange nichts anbrennen, bis sie am Par 3 der 4 das Kurzgemähte verfehlt und so den zweiten Schlagverlust nicht mehr abwenden kann. Immerhin legt sie sich danach am Par 5 eine richtig gute Birdiechance auf und bringt schließlich auch ihr erstes Birdie zu Papier. Auf den verbleibenden Löchern lässt sie dann nichts mehr anbrennen und marschiert so schließlich mit der 73 (+1) zurück ins Clubhaus, womit sie einen durchwegs soliden Auftakt hinlegt.

Vergebliche Birdiesuche am Freitag

Aufgrund der Regenunterbrechnung vom Donnerstag kommt Emma am Freitag erst um 16:50 MEZ dazu den Ball ins Spiel bringen zu können. Zwar startet sie auf der 1 mit einem Par sehr souverän, nach verzogenem Abschlag findet sie jedoch auf der 2 auch das Grün nicht und muss so rasch ein erstes Bogey notieren. Auch danach hat sie schwer zu kämpfen, denn mit einem weiteren verpassten Up & Down und einem Dreiputt findet sie sich sogar rasch nur noch knapp vor der gezogenen Linie wieder.

Nur kurzzeitig kann sie ihr Spiel dann stabilisieren, ehe ihr ein weiterer Dreiputt kurz vor dem Turn wieder zum Verhängnis wird. Mit Pars macht sie vorerst dann zu Beginn der Backnine nichts verkehrt, bis sie am Par 3 der 15 das Grün verfehlt und so das nächste Bogey ausfasst. Der Probleme nicht genug schlittert sie danach sogar in ein Doppelbogey, womit das rettende Cut-Ufer endgültig in richtig weite Ferne rückt. Schlussendlich bringt sie nur die 79 (+7) über die Ziellinie und scheitert damit bei der Generalprobe fürs anstehende Major doch recht deutlich am Sprung ins Wochenende.

Fotos: LET