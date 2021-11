Kampfbetonter Auftakt

SAUDI LADIES INTERNATIONAL – 1. RUNDE: Christine Wolf hat zum Auftakt im Royal Greens G & CC hart zu kämpfen und marschiert nur mit einer 75 über die Ziellinie.

Mit zwei 1 Millionen Dollar-Highlights in Saudi Arabien bekommt Christine Wolf noch hochkarätige Turniere vor dem Saisonfinale vorgesetzt. Los geht es auf den Royal Greens von Jeddah mit dem Saudi Ladies Invitational, wo jedoch wie bereits zuletzt in Dubai etliche Stars von der LPGA-Tour mitmischen werden. Die einzige Österreicherin im Feld hofft jedoch auf eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, wo es nur für den 63. Rang reichte.

Gleich auf der 1 stopft die Tirolerin dann zum Birdie und taucht so von Beginn an in den roten Bereich ab. Anknüpfen kann sie an den Blitzstart jedoch nicht wirklich, denn bereits am Par 3 der 3 muss sie den scoretechnischen Ausgleich einstecken und rutscht drei Bahnen später auf der 6 mit dem nächsten Fehler sogar über Par zurück.

Die zweiten Neun beginnen dann ähnlich wie schon die Frontnine, denn wieder geht sich zwar zunächst ein Birdie aus, in Folge machen es sich aber auch wieder Fehler bequem, was am Ende nur die 75 (+3) zur Folge hat, womit sie nach den ersten 18 Löchern als 66. eher um den Cut als um die Spitzenränge kämpft.

„Es war heute irgendwie zach. Vom Spiel her hat es sich gar nicht so schlecht angefühlt, aber ich hab sehr schlecht gescored heute“, fasst Chrissie die ersten 18 Löcher zusammen. Lydia Ko (NZL) und Carlota Ciganda (ESP) teilen sich nach 67er (-5) Runden die Führungsrolle.

Leaderboard Saudi Ladies International