Beliebte Spiele mit dem Thema Golf

Golf ist eine Sportart, die eine immer größere Masse an Interessenten erreicht. Der Sport im Grünen kann aufregend sein, aber auch die Nerven beruhigen. Auch die Automatenspiele der Online Casinos haben Golf längst für sich entdeckt. Zu den besten Spielautomaten Spiele gehören auch die Sport Slot, bei denen wiederum das Golf Thema fest verankert ist.

Die besten Golf Slots sind:

♦ Gold Trophy 2

♦ Life Of Leisure

♦ Birdy Bucks

♦ Hole In One

♦ Golf Champions

♦ The Back Nine

Gold Trophy 2

Gold Trophy 2 ist ein Golf Slot, der bewusst das Retro-Ambiente gewählt hat. Hier sollen die Spieler bei den besten Spielautomaten ein bisschen in die Zeit der Anfänge der Videospiele zurückgeführt werden. Dies wirkt charmant und drückt sich vor allem in der blockhaften Grafik aus. Die 20 Paylines sind zwar kein üppiger Wert, aber dafür ist der Slot auch ruhig und ohne großen Stress-Level zu bespielen. In der mobilen Version lässt sich der Slot ebenfalls spielen. Freispiele sind die beste Bonusleistung des Slots und beginnen bei 15 Freispielen, die durchaus hohe Gewinne mit sich führen können. Ein Casino 25 Euro Bonus ohne Einzahlung kann aber auch dazu führen, dass Gold Trophy 2 angespielt werden kann.

Life Of Leisure

Life of Leisure hat den Comic-Stil für seine Grafik gewählt und kann daher etwas altbacken daherkommen. Die besten Spielautomaten Spiele können da nicht deutlich besser dastehen, wie der extrem gut gelungene Slot. Allerdings ist die Spieldynamik da und lässt doch einen faszinierenden Slot entstehen, der bestimmt seine Spieler finden wird. Auch dieser Slot hat 20 Paylines und kann parallel auch in einer mobilen Version gespielt werden. Freispiele sind die wichtigsten Bonusmöglichkeiten des Slots. Die Ausgabe an Freispielen beginnt bei 10 Free Spins, die der Spieler dann genießen kann. Hohe Gewinne sind möglich, immer wenn das Freispiel-Symbol aufgerufen wird und neue Freispiele auf dem Konto landen.

Birdy Bucks

Birdy Bucks bringt viel Golfspaß in entspannter Comic-Atmosphäre mit und lädt die Spieler dazu ein Symbol aus der gesamten Welt des Golfsports wiederzuerkennen. Birdy Bucks hat 25 Paylines und das bequeme Autoplay kann hier aktiviert werden, damit der Spieler nicht ständig wieder die Play-Taste drücken muss. Bei ausgewählten Online Casinos kann Birdy Bucks auch hervorgehoben mit Freispielen gespielt werden. Ansonsten ist das Wild-Symbol sehr wichtig, da es die Möglichkeit hat, überall Paylines zu erzeugen, indem es sich konstant in das benötigte Symbol verändern kann. Der Spielspaß ist garantiert und der Slot gehört zu den besten Spielautomaten.

Hole In One

Hole In One verspricht große Gewinne, ähnlich dem echten Hole In One, also wenn ein Golfer gleich mit dem ersten langen Schlag einlochen kann. Die Grafik ist nicht speziell und eher am Comic-Stil orientiert. Hole In One besitzt nur 9 Paylines für die Spieler. Das ganze Spiel ist auch hier auf den Golfsport ausgerichtet. Bonusrunden können bei Hole In One gewonnen werden, die dann das Spiel und auch die Gewinnmöglichkeiten erhöhen. Auch das Autoplay ist eine wichtige Funktion, die aber immer mehr zum Standard wird. Hole In One verspricht Gameplay mit PGA-Feeling.

Golf Champion

Bei Golf Champions wird die Darstellung realistischer und auch die benutzten Sounds unterstützen die guten grafischen Eindrücke für ein schönes Golf Erlebnis. Auch der Spin Button wird von einem authentischen Golfabschlag unterstützt. Mit nur 5 Paylines ausgestattet kann Golf Champion mit Klarheit und Einfachheit jeden Spieler schnell auf seine Seite bringen. Hier geht es ganz schnell die verschiedenen Paylines und Kombinationen zu durchschauen. Eine besonders wichtige Wild Card sind die goldenen Golfbälle im Spiel, die hohe Gewinne ankündigen können. Für seine Fans ist der Slot bester Spielautomat im Bereich Golfsport.

The Back Nine

Auch The Back Nine achtet sehr auf ein gutes Grafikdesign, um ein realistisches Bild einer Golfanlage für den Spieler zu erzeugen. Auch hier wird mit allen Utensilien der Sportart gearbeitet, wenn es darum geht, die 15 Paylines zu füllen. Auch in der mobilen Version ist The Back Nine verfügbar und funktioniert über die Webapp des jeweiligen Online Casinos. Ein Casinoanbieter für beste Online Spielautomaten hat dieses Spiel sicherlich im Angebot. Bonusleistungen müssen sich im Spiel erarbeitet werden, ansonsten können aber die normalen Einzahlungsboni auf dieses Spiel angewendet werden.

Fazit

Für Sport ist die Welt der Slots wie geschaffen, denn auch beim Sport wird schnell eine Wettbewerbsfreude geweckt, die dann auch auf den Spieler am Slot übertragen werden kann. Das Golf Thema wird besonders Spieler ansprechen, die mit dem Sport verbunden sind. Aber wie die Konsolenspiele zum Thema Golf kann hier gerade wegen der entspannten Atmosphäre eine neue Fangemeinde angesprochen werden.