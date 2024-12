Kein Aufstieg

Sowohl Chantal Düringer und Lena Schilowsky im GC Rotana, als auch Isi Holpfer im Noria GC verpassen beim Pre-Qualifying der LET-Q-School den Sprung in die Final Stage.

Mit Chantal Düringer, Isabella Holpfer und Lena Schilowsky wagen gleich drei junge heimische Spielerinnen den Einstieg in die Tourschool der Ladies European Tour. Das heimische Trio muss am Kurs von Rotana in die Vorqualifikation über drei Runden. Kathi Mühlbauer ist dagegen fix für das Tourschool-Finale kommende Woche gesetzt.

Chantal Düringer erwischt mit der 70, zugleich der viertbesten Auftaktrunde, den so wichtigen Turbostart um sich von Beginn an auf Aufstiegskurs zu bringen. Mit der Par-Runde von 72 Schlägen bleibt auch Lena Schilowsky voll im Rennen. Isi Holpfer muss sich im Noria GC gleich mit zwei Doppelbogeys herumschlagen und weist mit der 76 (+3) bereits unangenehmen Rückstand auf.

Düringer schrammt knapp vorbei

Deutlich erschwerte Bedingungen dominieren den zweiten Spieltag. Mit dem teils heftigen Wind kommen Chantal Düringer und Lena Schilowsky nicht gut zurecht und notieren nur 77er-Runden. Düringer bleibt bei insgesamt 3 über Par noch knapp auf Aufstiegskurs, Schilowsky ist bei +5 noch knapp dran. Isabella Holpfer notiert in Noria eine 80 und muss bei +10 am Finaltag insgesamt vier Schläge aufholen.

Auf den Frontnine hält Chantal Düringer am Finaltag ihr Score bei zwei Bogeys dank zweier Par 5 Birdies gut zusammen und bleibt so den Aufstiegsrängen weiterhin erhalten. Nach dem Turn nimmt die Fehlerquote dann jedoch drastisch zu, wobei vor allem zwei Doppelbogeys hart ins Gewicht fallen. Schlussendlich unterschreibt sie nur die 76 (+4) und verpasst damit knapp den Sprung in die Final Stage.

Lena Schilowsky kommt mit einer 83 (+11) richtig unter die Räder. Auch Isi Holpfer kann sich in Noria mit einer 78 (+5) nicht mehr verbessern, womit Kathi Mühlbauer vorerst Österreichs einzige Vertreterin im finalen Kampf um die LET-Tourkarten sein wird.

