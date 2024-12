Platz gesichert

Niklas Regner sichert sich beim Pre-Qualifying der Asian Q-School dank zweier starken letzten Runden seinen Platz in den Finals. Für Bernard Neumayer ist in Kanchanaburi bereits Endstation.

Niklas Regner und Bernard Neumayer nehmen in Thailand das schweißtreibende Abenteuer der Asian Tourschool auf sich um sich eine Tourkarte für die aufsteigende Asian Tour zu sichern. Regner gönnte sich eine 7-wöchige Auszeit mit Akklimatisierung ohne Golfbesteck auf Bali und danach intensiver Vorbereitung in Bangkok. Auch Bernard Neumayer versucht sich nach Südafrika nun auch mal in Thailand, wobei es für beide Österreicher in der Vorqualifikation über vier Runden darum geht in die Final Stage aufzusteigen.

Der Start verläuft jedoch alles andere als ideal für Regner: Mit vier Bogeys stolpert er auf birdielosen Front 9 noch sehr rostig dahin. Erst auf den Back 9 läuft es so, wie er es sich vorgestellt hatte. Niklas stellt komplett die Fehler ab, findet aber nur noch zwei Birdies am Weg zurück ins Clubhaus. Die 72 (+2) bedeutet im Feld von 120 Qualifikanten vorerst ca. 5 Schläge Rückstand.

Auch am zweiten Spieltag benötigt Niklas eine lange Anlaufzeit um ins Rollen zu kommen. Zwei Bogeys kann er bis zum Turn gut machen, ehe es langsam daran geht aufzuholen. Mehr als eine 69 (-1) springt selbst am Ende mit 5 Birdies am anderen Kurs nicht heraus, womit er bei 1 über Par weiterhin gut 5 Schläge Rückstand auf einen Aufstiegsrang beibehält.

Aufholjagd mit 65er Runden

Mit einem Bogey beginnt die dritte Umrundung für den Steirer dann nicht wirklich prickelnd, allerdings drückt er mit drei darauffolgenden Birdies gehörig aufs Tempo und kommt so trotz eines weiteren Fehlers bereits im roten Bereich zum Turn. Auf den hinteren Neun gibt der Steirer dann sehenswert Gas und pusht sich mit fehlerlosem Spiel und gleich vier weiteren Birdies sogar zur 65 (-5), womit er sich als 22. wieder voll ins Geschäft um den Aufstieg bringt.

Den Schwung der 65 (-5) vom Vortag nimmt der Liezener auch gekonnt in die letzte Runde mit. Zwar verpasst er zunächst noch am Par 5 der 2 ein schnelles Birdie, stopft danach jedoch auf den darauffolgenden vier Löchern gleich drei Birdieputts und bessert selbst ein darauffolgendes Bogey prompt wieder aus. Die Backnine beginnen dann zwar etwas verhalten, das zweite Bogey egalisiert er mit drei weiteren Schlaggewinnen aber sehenswert und steht so schließlich erneut mit der 65 (-5) beim Recording. Damit sichert er sich als 12. ganz souverän seinen Platz in den Finals, die kommende Woche von 17. bis 21. Dezember in Hua Hin über die Bühne gehen werden.

„Das war eine ziemlich nervenaufreibende Woche. Überhaupt nachdem ich mit einer 2 über und einer 1 unter Runde nach zwei Tagen ziemlich abgeschlagen war. Ab dem Donnerstag hab ich dann mit der 65 aber gut reingefunden, viele Ränge gutgemacht und war nur mehr einen Schlag hinter den Aufstiegsplätzen. Am Freitag jetzt hab ich dann mit der nächsten 65 den Sack zumachen können. Vor allem vom Tee wars richtig gut an den letzten Tagen. Das war anfangs noch bissel das Problem. Ich schlafe jetzt noch eine Nacht in Bangkok und dann geht’s weiter nach Hua Hin zum Final“, zeigt sich Niklas bereits voll auf die Final Stage fokussiert.

Endstation für Neumayer

Deutlich besser als seinen Landsmann ergeht es Bernard Neumayer zum Auftakt am Grand Prix-Kurs mit 71 Schlägen. Der Salzburger kann zwei Bogeys mit drei Birdies mehr als nur ausgleichen und rangiert bei 1 unter Par in etwa nur 2 Shots hinter den Aufstiegsrängen. Am Mittwoch packt er eine weitere 70 (-1) auf seine Scorekarte, was jedoch erneut etwas zu wenig ist um voll mitzuhalten. Bei bereits rund 4 Shots Rückstand auf die Aufstiegsmarke muss er an den kommenden Tagen einen Zahn zulegen.

Das Vorhaben soll am Donnerstag aber nicht aufgehen. Zwar stemmt „Bärli“ als 53. gerade noch so den Cut, mit einer 73 (+2) rutschen die Aufstiegsränge aber bereits in weite Ferne. Am Finaltag läuft es dann nur bedingt besser und mit einer 72 (+1) ist schließlich für Bernard Neumayer als 54. bereits in Kanchanaburi Endstation.

Leaderboard Asian Tour Q-School Pre-Qualifying