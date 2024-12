Kein Weihnachtsbonus

Bernd Wiesberger kommt am Freitag bei der Alfred Dunhill Championship erst zu spät ins Rollen und verpasst aufgrund der verpatzten Auftaktrunde im Leopard Creek CC trotz einer ansehnlichen zweiten Runde den Cut. Mit einem 52. Platz in Sun City und einer Nulllohnrunde in Malelane fällt der Weihnachtsbonus so ziemlich gedämpft aus.

Wie schon in der Vorwoche beim 6 Millionen Event in Sun City, hat Bernd Wiesberger auch in Malelane wieder mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem ist es einmal mehr die Birdiequote, die dem Südburgenländer im übertragenen Sinn zum Auftakt das Genick bricht, denn nur ein roter Eintrag konnte die Fehler am Donnerstag nicht kaschieren.

Nach der 76 (+4) startet Bernd so nicht nur mit bereits 12 Schlägen Rückstand auf Leader Andy Sullivan (ENG) in den Freitag, selbst auf die gezogene Linie fehlen dem achtfachen European Tour Champion schon vier Schläge. Damit ist klar, dass am Freitag wohl zumindest eine Runde in den 60ern gelingen müsste um sich noch ernsthaft Hoffnungen auf Preisgeld machen zu können.

Der Start gelingt mit einem anfänglichen Par auf der 1 zwar durchaus unaufgeregt, allerdings wirft danach erneut ein Par 5 nichts ab, womit er den erhofften schnellen Start doch einigermaßen verpasst. Zwar hält er auch auf den Löchern danach Fehler vorerst fern, einmal mehr hat er jedoch grobe Probleme Birdies zu finden, was ihn der gezogenen Linie nicht näher kommen lässt.

Zu spät durchgestartet

Am Par 3 der 7 verfliegt dann schließlich auch noch das letzte bisschen Hoffnung. Auf der kurzen Bahn läuft so ziemlich alles schief was schief laufen kann und mit einem Triplebogey ist der Cut wohl endgültig nur noch theoretischer Natur. Immerhin gelingt direkt nach dem Turn auf der 10 dann auch das erste Birdie am Freitag, was ihn sichtlich etwas ins Rollen bringt, wie das nächste Erfolgserlebnis direkt danach zeigt.

Wieder verpufft dann zwar mit der 13 ein Par 5 ungenützt, dafür jedoch lässt die 14 einen Schlaggewinn springen und da er danach auf der 15 endlich auch auf einer der langen Bahnen ein Birdie findet, dreht er sein Tagesergebnis sogar erstmals unter Par. Den gefundenen Rhythmus zieht er auch gelungen durch und krallt sich auf der 17 das fünfte Birdie des Tages.

Schlussendlich gelingt so mit der 70 (-2) zwar die erste Runde unter Par der letzten beiden Wochen, der Cut geht sich damit jedoch nicht aus. Mit einem 52. Platz in Sun City und einem Missed Cut in Malelane fällt der Südafrika-Trip nicht wirklich sehr erfolgreich aus. Marcus Kinhult (SWE) biegt nach einer 68 (-4) und bei gesamt 11 unter Par als Führender in den Moving Day ab. Mit Matti Schmid und Marcel Schneider stemmen auch zwei Deutsche im südafrikanischen Busch den Cut.

Formtrend fallend

Mit dem Missed Cut am Crocodile River beendet Bernd Wiesberger nach seinem Wechsel zu LIV ein vielbeachtetes Comeback-Jahr auf der Tour nicht wirklich wie erhofft. Dabei begann die Rückkehr einigermaßen vielversprechend und gipfelte in Hamburg sogar in einem nur hauchdünn verpassten Sieg. Seit dem Czech Masters im August, wo er sehenswerter 6. wurde, zeigt der Formtrend jedoch spürbar bergab, was sogar im Verpassen der DP World Tour Championship in Dubai mündete.

Dabei zeigte der Burgenländer im langen Spiel über weiteste Strecken, dass er auch mit 39 Jahren noch klar mithalten kann. Auch die Statistik der Tour untermauert dies, da er bei Grüntreffern 2024 sogar nur knapp hinter den Top 10 aufscheint. Allein beim Putten wird sich Bernd im nächsten Monat bis zu den Hero Dubai Desert Classic etwas einfallen lassen müssen, da es zuletzt kaum mehr eine Runde gab wo er unter 30 Putts benötigte.

In der Statistik der abgelaufenen Saison ist er hierbei sogar lediglich auf Rang 141 zu finden. Dies erklärt auch die magere Birdieausbeute in Südafrika, denn mit lediglich sechs Birdies und einem Eagle in Sun City und nur deren sechs – fünf davon auf den letzten neun Löchern – im Leopard Creek CC ist rasch erklärt, warum heuer kein allzu großer Weihnachtsbonus unter dem Christbaum liegt.

Leaderboard Alfred Dunhill Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Alfred Dunhill Championship.