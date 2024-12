Pleite auch im 5. Versuch

Katharina Mühlbauer verpasst auch im 5. Jahr in Folge das große Ziel in die Ladies European Tour aufzusteigen, diesmal bei der Tourschool deutlich.

Alle Jahre wieder ist für Katharina Mühlbauer die Vorweihnachtszeit zugleich Tourschool-Zeit. Bereits das fünfte Jahr in Folge nimmt die Oberösterreicherin tapfer einen neuen Anlauf um sich nach Jahren auf der LET Access Series endlich in Europas erster Golfliga zu etablieren. Beim Debüt verpasst sie als 78. relativ knapp den Cut, um sich in den Folgejahren immerhin soweit zu steigern, dass sie cuttet und die Finalrunde erreicht. Aber auch dort blieb sie als 64. und 61. weit von den Tourkarten-Rängen der besten 20 entfernt. Im Vorjahr scheiterte sie bereits nach vier Runden am Cut.

Auch heuer wird im marokkanischen Marrakech auf den beiden Kursen Al Maaden und Royal Marrakech gespielt. Nach jeweils zwei Runden auf beiden Kursen wird bei den besten 70 der Cut angesetzt. Am Finaltag erhalten schließlich die besten 20 die volle Tourkarte. Mühlbauer ist nach dem Ausscheiden von Dueringer, Holfper und Schilowsky bereits in der Vorqualifikation erneut einzige Österreicherin im Feld.

Zum Auftakt darf Kathi in Royal Marrakech ran und legt von der 10 weg einen soliden Start hin. Da sich Birdies und Bogeys anfangs die Waage halten, ist sie gut auf Kurs. Am kurzen Par 4 der 18 verzockt sie sich jedoch und kassiert das Doppelbogey, das die Wende zum schlechteren einläutet. Auf den vorderen 9 Löchern geht mit vier Bogeys und einem Doppelbogey gar nichts mehr, womit sie sich mit 80 Schlägen (+8) am falschen Ende des Klassements wiederfindet. Auf eine Tourkarte fehlen nach 18 Löchern bereits satte 11 Schläge!

2. RUNDE: Am etwas leichteren Al Maaden-Kurs zeigt Kathi zwar eine deutlich stabilere Leistung, den notwendigen heißen Putter findet sie jedoch nicht um aufzuholen. Erst im Finish fallen zwei Birdieputts, die aber auch nichts Besseres als die 72 (-1) ermöglichen. Bei insgesamt 7 über Par ist die vorläufige Cutmarke um 6 Shots außer Sicht – aber noch bleiben zwei Tage Zeit.

3. RUNDE: Beim zweiten Versuch klappt es für Kathi Mühlbauer am Kurs von Royal Marrakech zwar deutlich besser, ein eiskalter Putter verhindert aber die bereits dringend geforderte Aufholjagd. Mit nur einem Birdie bei zwei Bogeys bringt sie die 74 (+2) herein und hat damit bei 8 Schlägen Rückstand auf die Cutmarke nur noch theoretische Chancen vor dem 4. Spieltag.

4. RUNDE: Das erhoffte Birdiefeuerwerk stellte sich auch am Finaltag nicht mehr ein. Mühlbauer muss am Al Maaden Kurs ganz 13 Bahnen warten, ehe sich auf einem Par 5 ein Erfolgserlebnis einstellt. Kurz darauf passiert noch ein Doppelbogey, das den Weg zur 76 ebnet. Bei 12 über Par hat sie nach vier Runden um 11 Schläge zuviel auf der Scorekarte um sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Damit bleibt die Oberösterreicherin auch beim 5. Anlauf erfolglos im Bemühen um ihre erste Tourkarte für die Ladies European Tour.

Leaderboard Tourschool Finale