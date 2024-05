Spitz mit Traumtag

Emma Spitz pusht sich am Moving Day bei den Amundi German Masters zu einer knallroten 66 (-6) und zählt damit beim LET-Event im G & CC Seddiner See am Sonntag ganz klar zu den absoluten Topfavoritinnen auf den Titel.

Emma Spitz stemmte als einzige des österreichischen Quartetts im G & CC Seddiner See den Cut. Dafür startet die junge Niederösterreicherin richtig aussichtsreich ins Wochenende, denn nach einer 69 (-3) und einer 74 (+2) hat sie als 11. nur minimalen Rückstand auf die Top 10 und selbst Alexandra Försterling (GER) an der Spitze ist gerade mal 3 Schläge weit entfernt.

Von Beginn an zeigt sich Emma am Moving Day dann von ihrer allerbesten Seite, denn gleich das Par 5 der 1 lässt das erste Birdie springen und da sie schon am Par 3 der 3 ein weiteres Erfolgserlebnis nachlegt, mischt sie sich bereits nach nur wenigen gespielten Löchern wieder voll in den Titelkampf ein. Nachdem sich dann auch aus dem zweiten Par 5 ein Birdie quetscht, leuchtet endgültig erstmals die 1 vor ihrem Namen auf. Auch danach zeigt die Schönbornerin starkes Golf, bleibt die gesamten Frontnine über fehlerlos und biegt so weiterhin voll „in contention“ auf die hintere Platzhälfte ab.

Dort schleicht sich dann zwar auf der 12 auch das erste Bogey ein, sofort steuert sie am darauffolgenden Par 5 jedoch mit dem bereits vierten Schlaggewinn des Tages gegen und da sich auch auf der 14 ein Birdie ausgeht, pusht sie sich endgültig wieder bis an die Spitze. Nachdem sie dann auch das letzte Par 5 bestens im Griff hat, diktiert sie erstmals sogar alleinig das Tempo.

Stilecht knallt sie dann auch auf der 18 die Annäherung noch perfekt zur Fahne, schnappt sich so noch ein abschließendes Birdie und zählt nach der 66 (-6) und bei gesamt 7 unter Par ganz klar zu den absoluten Topfavoritinnen auf den Titel. Im letzten Flight kann schließlich nur noch ihr gute Freundin Alexandra Försterling zur Österreicherin aufschließen, womit die beiden am Sonntag als Co-Leader die letzten 18 Löcher in Angriff nehmen werden.

„Ich hab heute richtig gut gespielt, vor allem war das Vertrauen in den Putter da. Auch mit den Eisen war es heute richtig gut, denn ich hatte keine wirklich langen Birdieputts. Ich habe auch gestern eigentlich nicht schlecht gespielt, aber hatte am Anfang etwas mit Dreiputts zu kämpfen und diesen Löchern bin ich dann sozusagen hinterhergelaufen“, fasst sie die beiden konträren Auftritte am Freitag und Samstag zusammen.

