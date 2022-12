Spitz löst volle Tourkarte

LET TOURSCHOOL-FINAL: Emma Spitz sichert sich im 5 Runden-Marathon eine der ersten vollen Tourkarten samt guten Startchancen in der LET-Saison 2023.



Die Vorzeichen standen bereits vor dem Schlusstag in Malaga für Emma Spitz sehr gut, dass die 13. Tourschool-Runde der vergangenen Wochen endlich mit ihrer ersten Tourkarte belohnt wird. Mit sattem Puffer startet die Niederösterreicherin ein letztes Mal am Südkurs und beruhigt mit dem Par 5-Birdie in der Anfangsphase gleich einmal die Nerven. Routiniert verwaltet sie danach ihren großen Vorsprung.

Noch bogeyfrei und mit satten 5 Schlägen Puffer schwingt sich Emma auf ihre letzten 9 Löcher. Auch da lässt sie nichts mehr anbrennen, beendet ihren Schulmarathon stilgerecht mit Birdie in 70 Schlägen (-3) und darf sich über eine volle Kategorie 12 freuen. Der 6. Platz bei 10 unter Par ist insofern wichtig, als sie damit vor den meisten Kolleginnen gerankt wird, die mit den Top 20 ebenfalls ein volles Spielrecht erhalten und so gute Chancen hat, selbst in die lukrativen Events der neuen LET-Saison hineinzukommen, an der Seite von Christine Wolf und Sarah Schober. Einzig und allein die ehrgeizigen Pläne für ein Spielrecht auf der LPGA-Tour wird die Neo-Proette noch ein wenig hintanstellen müssen.

Den Sieg bei der heurigen Tourschool kurz vor Weihnachten im La Manga Resort holt sich die Deutsche Polly Mack vor ihrer Landsfrau Alexandra Försterling.

>> Leaderboard LET Tourschool-Final