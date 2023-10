Emma’s Woche – Nemecz 11

Emma Spitz im LPGA Tourschool-Final, Lukas Nemecz in Andalusien nach einer 11 am 1. Tag chancenlos – falls Du es verpasst hast, die Turnier-Woche 42/2023 im Rückblick.

Nachdem Emma Spitz im Vorjahr im Plantation G & CC von Venice, Florida noch recht deutlich scheiterte, zeigte die junge Schönbornerin in diesem Jahr eine deutlich bessere Leistung und beendete die Zwischenrunde sogar auf dem starken 6. Platz, womit sie locker den Sprung in die Final Stage und damit in den Marathon über 6 Runden um volle LPGA Tourkarten schaffte.

Lukas Nemecz rutschte auf einem seiner ausgewiesenen Lieblingsplätze gleich am Donnerstag gehörig aus und beraubte sich mit einer 82 (+10) jeglicher Cutchance. Bereits nach 5 gespielten Löchern im Turnier hieß nach der 11 auf einem Par 5 de facto „Game Over“.

Am Freitag konnte er sich dank einer 69 (-2) zwar rehabilitieren, Punkte konnte er jedoch keine mitnehmen, womit sich in Qatar kommende Woche womöglich ein Kampf um die Tourcard eröffnen könnte, rangiert er mittlerweile doch nur noch auf Platz 112 der Jahreswertung.

Lukas Lipold war beim Grand Final, dem letzten Turnier der diesjährigen Alps Tour Saison, Österreichs einziger Vertreter. Der Salzburger konnte dem Finale der Satellite Tour jedoch nicht seinen Stempel aufdrücken und wurde nach drei Runden nur 35. von 49 Spielern.

Den Siegerscheck über 10.000 Euro holte sich im Stechen Augustin Holé aus Frankreich ab.

Collin Morikawa findet beim PGA Tour Abstecher nach Japan wieder zu seiner Superform der vergangenen Jahre zurück.

Der Golf-Junior mit japanischem Senior fühlt sich in Chiba wie zu Hause: bei 14 unter Par gewinnt der zweifache Major-Champion mit gleich sechs Schlägen Vorsprung auf Landsmann Eric Cole und fährt so seinen bereits sechsten PGA Tour Titel ein.

Der US-Amerikaner sorgte wohl neben seinem fantastischen Spiel auch für den Schlag des Turniers, denn aus unangenehmer Bunkerlage lochte er am Freitag auf die kurzgesteckte Fahne sogar ein und ebnete sich sozusagen den Weg zum Titel am Sonntag.

„Inside 10 feet would be really good.“@Collin_Morikawa proceeded to one-hop it in at the 2020 @ZOZOCHAMP 🤯#TOURVault pic.twitter.com/XMsGN7Rwyg

— PGA TOUR (@PGATOUR) October 19, 2023