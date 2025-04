In der Mitte auf Barbados

Markus Brier beendet die Barbados Legends in Apes Hill nach zwei 71er und einer 73er Runde im vorderen Mittelfeld.

Nach dem Mittelfeldplatz zum Saisonauftakt in Marbella steht auch bei den Barbados Legends für Markus Brier der Formaufbau im Fokus. Barbados Fan Ian Woosnam hat auch heuer die Kollegen weit hinaus im Atlantik zum Inselgolfen eingeladen. Das Apes Hill Resort hat nicht nur golferisch einiges zu bieten, sondern biete auf 300 Metern Seehöhe auch spektakuläre Blicke auf die Küste.

Gleich mit erster Startzeit darf Markus Brier am Freitag auf die Runde und findet mit Birdies auf der 10 und der 13 nach Maß ins Turnier. Erst ein Bogey danach bricht den sehenswerten Anfangsrhythmus und nach einem Doppelbogey kurz vor dem Turn am Par 5 der 18, kommt er sogar nur knapp über Par zur 1. Dank eines Birdiedoppelschlags auf der 2 und der 3 kämpft sich „Maudi“ wieder in den roten Bereich zurück, verlässt diesen jedoch mit dem nächsten Bogey schon auf der 4 wieder. Immmerhin bringt ihn der Fehler nicht aus der Balance, denn nach einer abschließenden Parserie unterschreibt er zum Auftakt die 71 (Par), womit er durchaus noch an den Top 10 dranbleibt.

Am Samstag etwas abgerutscht

Der zweite Spieltag beginnt mit Bogey-Birdie-Bogey äußerst farbenfroh. Erst danach bringt er erstmals Ruhe ins Geschehen und belohnt sich schließlich für das geduldige Spiel noch auf den Frotnine mit dem scoretechnischen Ausgleich am Par 5 der 9. Auf der 11 drückt er sein Tagesergebnis dann sogar in den roten Bereich, tritt sich kurz danach jedoch sogar ein Doppelbogey ein. Da ihm auch das Par 3 der 16 dann noch einen Schlagverlust umhängt, muss er sich am Ende sogar mit der 73 (+2) abfinden, die ihn bis ins Mittelfeld abrutschen lässt.

Wie schon am Vortag beginnt auch die letzte Runde mit einem anfänglichen Bogey alles andere als nach Maß. Zwar holt er sich kurz danach auf der 3 auch das erste Birdie ab und rückt sein Score so rasch wieder zurecht, nach einem Bogeydoppelpack am Par 5 der 6 und der 7 biegt er jedoch trotz eines Par 5 Birdies auf der 9 nur im leichten Plusbereich auf die letzten neun Löcher ab. Lange Zeit spult er dann Pars ab, ehe es ihn am Par 3 der 16 wie schon am Vortag mit dem nächsten Bogey erwischt. Da er die Runde jedoch stilecht mit gleich zwei Birdies beendet, kämpft er sich sogar noch zur 71 (Par) und beendet das Legends Tour Event auf Barbados so schließlich als 25. im Mittelfeld.

Scott Hend (AUS) stürmt mit einer 64 (-7) am Sonntag bis an die Spitze und triumphiert bei gesamt 11 unter Par.

Leaderboard Barbados Legends