Nur einer besser

Maximilian Steinlechner spielt seine Topform auch bei den Alps de las Castillas wieder gekonnt aus und muss sich im Golf Lerma lediglich dem groß aufspielenden spanischen Amateur Albert Boneta geschlagen geben.

Nach zwei bitteren Schlappen für die Österreicher bei zwei Kräftemessen der Alps Tour-Spieler mit den Jungs der Spanischen Pro Tour, ist Verstärkung aus der Heimat eingetroffen. Beim der abschließenden Alps de Las Castillas im heurigen Iberia Swing werden auch Max Steinlechner und Niklas Regner mit dabei sein, nachdem die Challenge Tour pausiert und es erst kommende Woche mit der Euram Bank Open weitergeht. Steinlechner hat als 17. der Alps Tour Order of Merit noch immer intakte Chancen auf den Aufstieg in die Challenge Tour, wird dafür jedoch nach der Gösser Open ein weiters Turnier im Finish der Satellite Tour-Saison gewinnen müssen.

Zum Auftakt lässt Max dann auch die Form vom Heimsieg in Maria Lankowitz durchblitzen, denn bei ultratiefen Scores hält der Tiroler gut mit und reiht sich nach einer 64 (-8) als erster Verfolger ein. An der Spitze explodiert das französisch-spanische Führungsduo regelrecht, denn nach 60er (-12) Runden erarbeiten sich die beiden immerhin bereits satte vier Schläge Vorsprung. Die übrigen Österreicher können mit den Scores nicht Schritt halten, denn Lipold und Regner starten nur mit einer 72, Weinhandl und Thuller (Am) gar nur mit der 73.

Steinlechner holt sich dicksten Scheck

Auch am Freitag hat Max sein Visier wieder scharf gestellt und bringt trotz eines Doppelbogeys nach dem Turn am Par 5 der 1 eine 66 (-6) zum Recording, womit er als 3. im absoluten Spitzenfeld mitmischt. Aus heimischer Sicht ruhen auch alle Hoffnungen auf dem jungen Tiroler, denn Lukas Lipold und Uli Weinhandl verpassen denkbar knapp um einen Schlag den Cut und sind wie Florian Thuller (Am) und Niklas Regner am finalen Samstag bereits zur Zusehern degradiert.

Gleich zu Beginn schließt Max dann am Finaltag mit dem Doppelbogeyloch des Vortages Frieden und startet prompt mit einem Par 5 Birdie in die letzte Umrundung. Auch danach agiert der Gösser Open Champion ganz sicher, holt sich noch drei weitere Birdies ab und kommt so nach nur 32 Schlägen bereits zum Turn. Auf den Backnine will dann zwar länger nicht mehr so wirklich viel gelingen, im Finish drückt er dann mit Eagle und Birdie aber noch einmal aufs Gas und bringt so sogar noch die 64 (-8) zum Recording. Zwar muss er sich so dem groß aufspielenden spanischen Amateur Albert Boneta bei 25 unter Par geschlagen geben, mit -22 setzt er sich aber auf den alleinigen 2. Platz und sackt so sogar den größten Preisgeldscheck der Turnierwoche ein.

Leaderboard Alps de las Castillas