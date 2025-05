Täglich gesteigert

Markus Brier steigert sich bei den Irish Legends von Tag zu Tag und nimmt aus dem Mount Juliet Estate mit Rang 24 eine recht respektable Platzierung mit.

Markus Brier matcht sich mit Europas Golflegenden im irischen Mount Juliet. Die Irish Legends sind das dritte Event der Saison auf der europäischen Seniorentour und zugleich Vorbereitung für die anstehende Senior PGA Championhship. Markus Brier war zuletzt mit einem 25. Platz auf Barbados im Mittelfeld zu finden, dem gleichen Rang wie auch in der Order of Merit.

Sehr souverän findet „Maudi“ in Kilkenny ins Geschehen, denn nach anfänglichen Pars, holt er sich am Par 3 der 6 schließlich das erste Birdie ab. Nur kurze Zeit später kann er sich für das geduldige Spiel am Par 5 der 8 ein weiteres Mal belohnen, ehe es ihn noch vor dem Turn auf der 9 schließlich auch mit dem ersten Schlagverlust erwischt. Dieser bremst den heimischen Routinier jedoch ziemlich aus, denn auf den Backnine läuft er vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher und da es sich am Par 3 der 14 und der 18 noch zwei Bogeys bequem machen, geht sich zum Auftakt lediglich die 73 (+1) aus. Bei generell recht guten Scores geht sich so vorerst nur ein 38. Platz aus.

Die 2. Runde beginnt am Freitag Nachmittag für Markus dann wie die 1. endete: Mit einem Bogey! Der Fehler bringt den 56-jährigen aber nicht wirklich aus dem Tritt, denn nach drei darauffolgenden Pars, findet er am Par 5 der 5 und der 7 schließlich auch die ersten Birdies und steht so immerhin im zartrosa Bereich in der 10. Teebox. Nach einigem Leerlauf rund um den Turn erwischt es ihn schließlich erneut am Par 3 der 14, jedoch findet er im Finish am Par 5 der 17 auch noch ein Birdie und klettert so mit der 71 (-1) um einige Ränge bis auf Platz 25 nach oben.

Mit einem schnellen ersten roten Eintrag auf der 2 findet Markus Brier dann perfekt in die Finalrunde und da sich, wie auch schon am Vortag, erneut am Par 5 der 5 ein weiteres Erfolgserlebnis ausgeht, spielt er sich sogar rasch an die Top 20 heran. Erst ein darauffolgendes Par 3 Bogey bremst den Vorwärtsdrang dann recht spürbar wieder ein. Der Routinier lässt sich aber nicht wirklich beeindrucken und stellt schon am Par 5 der 10 den alten Zwischenstand von 2 unter Par wieder her. Hochkonzentriert absolviert er die darauffolgenden Löcher und belohnt sich für das geduldige Spiel schließlich auf der 15 ein weiteres Mal. Ein zweites Bogey direkt danach trübt das Bild dann zwar noch etwas ein, mit der 70 (-2) steigert er sich aber ein weiteres Mal und nimmt so mit Rang 24 eine doch recht respektable Platzierung mit.

James Kingston (RSA) stürmt mit einer 66 (-6) und bei gesamt 12 unter Par noch an die Spitze und zum Sieg.

Leaderboard Irish Legends