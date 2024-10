Die unterhaltsamsten Spielautomaten von Betsoft im Fishingrival Casino

Betsoft ist ein erstklassiger Spieleanbieter, der für seine riesige Sammlung an Spielautomaten bekannt ist. Die besten Spiele dieses Softwareherstellers finden Sie im Fishingrival Casino.

Es ist offensichtlich, dass Betsoft Qualität vor Quantität stellt, und dank dieses Ansatzes haben sie sich bei so vielen Spielern einen hervorragenden Ruf erworben.

In diesem Artikel entdecken Sie einige der besten Veröffentlichungen dieses Unternehmens.

Die folgenden Spiele haben nicht nur brillante Grafiken und interessante Funktionen, sondern auch einen hohen RTP, sodass sie unglaublich viel Spaß machen!

Gypsy Rose

Gypsy Rose ist ein Spielautomat mit Wahrsager-Thema und Standardlayout. Dieser Titel bietet atemberaubende Grafiken und eine Reihe lukrativer Funktionen.

Zu den Symbolen im Spiel, auf die Sie sicher stoßen werden, gehören Kristallkugel, Liebestränke, Krähen und Bücher.

Spieler dürfen bis zu fünf Münzen pro aktiver Gewinnlinie mit Werten zwischen 0,02 € und 5,00 € setzen.

Jedes Mal, wenn Spieler eine Gewinnkombination erzielen, feuert die schöne Gypsy Rose sie an, während die Gewinnsymbole dank der eleganten Pop-up-Animationen zum Leben erwachen.

Wie bereits erwähnt, verfügt Gypsy Rose über zahlreiche Funktionen, die Ihre Gewinne steigern können.

Wenn das Kristallkugel-Symbol auf der dritten Walze einer aktiven Gewinnlinie landet und zwei der magischen Symbole (das magische Buch, Gypsy Rose, der Liebestrank und die Krähe) auf den benachbarten Walzen landen, erwartet die Spieler eine schöne Überraschung.

Zwei Liebestrank-Symbole schalten eine Runde Freispiele frei, während zwei Krähen-Symbole zu Wilds werden und Ihnen einen Re-Spin bescheren können.

Zwei magische Bücher oder zwei Gypsy-Rose-Symbole auf der zweiten und vierten Walze führen zu einem Sofortgewinn mit einem 20-fachen Multiplikator bzw. einem Bonus-Minispiel.

Zusätzlich zu all den tollen Dingen an diesem Slot hat er auch einen RTP von fast 98 %, sodass es leicht zu erkennen ist, warum Gypsy Rose bei so vielen Slot-Fans im Fishingrival Casino beliebt ist.

Good Girl, Bad Girl

Good Girl, Bad Girl ist zweifellos einer der beliebtesten Spielautomaten, die BetSoft je entwickelt hat.

Es ist wirklich ein fantastisches Spiel, das jeder im Fishingrival Casino ausprobieren kann.

Sein Erfolg unter den Spielern ist völlig gerechtfertigt, da dieser Fünf-Walzen-Slot mit 15 Gewinnlinien einen progressiven Jackpot und einen erstaunlichen RTP von 97,79 % bietet.

Einer der vielen Gründe, warum dieser Spielautomat so beliebt ist, ist die Tatsache, dass er den Spielern die Kontrolle über ihr Spiel gibt.

Sie können sich entscheiden, ob Sie auf der Seite des guten oder des bösen Mädchens stehen.

Wenn Sie Ersteres wählen, werden die Gewinnkombinationen auf den Gewinnlinien von links nach rechts gelesen und die Volatilität ist geringer.

Die Gewinnkombinationen im „Bad-Modus“ werden von rechts nach links gelesen, während Spieler dafür, dass sie sich auf die Seite des bösen Mädchens stellen, mit einem riskanteren Spiel „bestraft“ werden, da Gewinne seltener sind, aber mit höheren Gesamtauszahlungen einhergehen.

Spieler, die drei Rad-Symbole auf der ersten, dritten und fünften Walze landen, schalten die Money Wheel-Funktion frei.

Mit dieser Funktion können Spieler verschiedene fantastische Preise gewinnen, beispielsweise Freispiele, Sofortguthaben oder die Chance auf einen progressiven Jackpot.

Greedy Goblins

Greedy Goblins ist ein weiterer fantastischer 3D-Slot von BetSoft, der sich bei den Spielern großer Beliebtheit erfreut, was kaum überrascht, da das Spiel einen riesigen progressiven Jackpot bietet.

Der Slot bietet ein traditionelles Fünf-Walzen-Format, das derzeit zum Standard geworden ist, und bietet insgesamt 30 Gewinnlinien.

Zu den Charakteren, denen Sie auf den Walzen begegnen, gehören ein Elf, der Mond, eine Krone, das Haus des Kobolds und der Kobold selbst.

Das Spiel hat in Bezug auf Funktionen viel zu bieten. Dazu gehören die Coin Drop-Funktion, Sticky Wild Reels, Freispiele und die Book of Secrets-Bonusrunde.

Letztere wird durch zwei Book of Secrets-Symbole ausgelöst, die auf der zweiten und vierten Walze auf einer aktiven Gewinnlinie erscheinen.

Spieler können die Freispiel-Runde mit Multiplikatoren von bis zu 10x freischalten, indem sie drei oder mehr Elfania-Zeichen auf den Walzen anordnen.

Mit einem RTP von 97,20 % ist Greedy Goblins im Fishingrival Casino für jeden begeisterten Slot-Fan ein Muss!