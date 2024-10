Härtetest in Sotogrande

Auf Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Lukas Nemecz wartet beim Andalucia Masters in Sotogrande eine besonders schwere Aufgabe.

Nach dem mageren Auftritt in Paris hofften Österreichs Golf-Asse auf der DP World Tour im sonnigen Andalusien auf mehr spielerischen Glanz. Mit dem Estrella Damm Andalucia Masters steht zugleich das heurige Europafinale an, bevor es noch nach Südkorea und für die Besten der Tour in die Arabischen Emirate geht.

Gute Erinnerungen an das Andalucia Masters

Vor drei Jahren stellten vor allem Wiesberger mit Platz 11 und Matthias Schwab als 15. unter Beweis, dass ihnen der ultraschwere Kurs von Sotogrande liegt, als gar nur 14 Spieler unter Par in die Endwertung kamen. Bernd Wiesberger legte nach der Enttäuschung von Paris auch klar den Fokus darauf, sein langes Spiel wieder zu schärfen um auf dem hautengen Parklandkurs konkurrenzfähig zu sein.

Für Lukas Nemecz ist Sotogrande überhaupt die vorletzte Chance um den Gang zur Tourschool abzuwenden. Matthias Schwab ist zuletzt gefährlich im Race to Dubai bis auf Position 111 abgerutscht und wird auch noch einige Pünktchen für die Tourkarte brauchen.

Wie schon zuletzt in Madrid nutzen die spanischen LIV-Spieler Jon Rahm und David Puig die Gelegenheit zu einem Auftritt in der Heimat sowie um Weltranglistenpunkte abzustauben und die geforderte Mindestzahl an Starts auf der DP World Tour zu erreichen. Mit Matt Wallace, Nicolai Hojgaard oder Victor Perez sind aber auch einige Euro-Stars wieder im Einsatz, die sonst auf der PGA Tour spielen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live vom Andalucia Masters

Tee-Times und Live Leaderboard vom Andalucia Masters