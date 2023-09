Das sind die wichtigsten Golfevents des Jahres

Obwohl Fußball in Österreich die beliebteste Sportart ist, hat sich Golf in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema entwickelt. Das Interesse ist auch im Mainstream deutlich gewachsen. Dieser Umstand wirkt sich tatsächlich auch auf die Glücksspielbranche aus, denn die Nachfrage nach Golfwetten ist gewachsen. Während der großen Turniere halten viele Golffans Ausschau und suchen österreichische Sportwetten-Anbieter mit Bonus , um ihre Tipps für ihre Favoriten abzugeben. Aber was sind eigentlich die Highlights der Golferszene? Welche Turniere muss man unbedingt kennen?

Viele große Golfturniere finden jedes Jahr aufs Neue statt

Im Golfsport beginnt die Saison oft schon früh im Jahr, meist zwischen den Monaten Februar und März. Zum Ende kommt sie dann Richtung Oktober, sodass sich die Athleten über den Winter erholen können. Einige der wichtigsten Turniere haben eine Geschichte über mehrere Jahrzehnte, das erstmals ausgetragene Golfevent fand im Jahr 1744 in Schottland statt. Zu den bekanntesten und bis heute ausgetragenen Turnieren gehört die Open Championship, die seit 1860 durchgeführt wird. Nachfolgend haben wir weitere wichtige Golfturniere zusammengefasst, die regelmäßig stattfinden und von großer Bedeutung sind.

Die Players Championship –

„The Players“ als inoffiziell fünftes Major-Turnier Ein Blick auf die Anzahl der Mitglieder in Golfvereinen zeigt, dass in Österreich seit 2020 ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen war. Das deckt sich mit dem Wachstum von Zuschauern bei großen Turnieren wie „The Players“. Im Rahmen der PGA-Tour wird das Event jährlich veranstaltet, erstmals fand es 1974 statt. Bekannt ist die Veranstaltung unter anderem dafür, dass es hier seinerzeit das höchste Preisgeld eines Golfturniers gab. Anders als die offiziellen Majors ist die Players Championship klar unter der Schirmherrschaft der PGA-Tour zu verorten und wird auf anderen Touren nicht gespielt. Inoffiziell gilt „The Players“ dennoch als fünftes Major-Turnier und als eines der prestigeträchtigsten Turniere der Welt. 2023 fand die Austragung vom 9. bis zum 12. März im Tournament Players Club at Sawgrass statt.

Das erste Major des Jahres – The Masters Tournament und das grüne Jacket

„The Masters“ fand im Jahr 2023 im April statt und ist das erste große Major-Turnier eines jeden Jahres. Seit 1934 wird es vom Augusta National Golf Club in Georgia (USA) veranstaltet und gehört zu den offiziellen Ereignissen der DP-World-Tour sowie der PGA-

Tour. Nur die weltbesten Golfer können hier an den Start gehen, daher gibt es strenge Teilnahmebedingungen. Gespielt wird bei diesem Turnier immer von Donnerstag bis Sonntag, insgesamt werden vier Runden angesetzt. Nach der Hälfte des Turniers stehen nur noch die Top 50 auf dem Rasen und haben die Chance, sich um das grüne Sakko zu duellieren. Dieses Kleidungsstück spielt seit 1949 eine wichtige Rolle, denn es wird jenem verlieren, der das Turnier gewinnt. Darüber hinaus dürfen Gewinner von The Masters lebenslang immer wieder mitmachen.

Das zweite Major-Turnier – die PGA Championship im Mai

Vom 18. bis zum 21. Mai 2023 fand die PGA Championship im Oak Hill Country Club in New York statt. Es ist das zweite große Major-Turnier, das bereits seit 1916 ausgetragen wird. Seit 2019 hat es sich etabliert, auf verschiedene US-amerikanischen Plätzen zu spielen. Damit ist das Turnier immer noch in seiner Heimat, denn die erste Veranstaltung wurde ebenfalls in New York veranstaltet, seinerzeit noch als Lochwettspiel. Eine Änderung gab es erstmals im Jahr 1958, seither ist die PGA Championship ein Zählspiel und findet ebenfalls über vier Runden statt. Zu einem der bekanntesten Legenden des Turniers gehört Tiger Woods , der zwischen 1999 und 2007 insgesamt viermal gewann.

Die US-Open – das dritte Major-Turnier des Jahres

Im Juni findet das dritte große Event der Major-Turnierreihe statt, 2023 war es zwischen dem 15. und 18. Juni. Es handelt sich um die zweitälteste und zugleich schwerste Veranstaltung unter den Majors, die zum ersten Mal am 4. Oktober 1895 ausgetragen wurde. In der Regel wird so gespielt, dass das Finale immer im am dritten Wochenende im Monat Juni ausgetragen wird. Über verschiedene Qualifikationsturniere ist es Golfern möglich, sich für die Teilnahme zu bewerben. Einige Spieler haben eine automatische Qualifikation, wenn sie während der letzten fünf Jahre eines der Major-Turniere gewonnen haben. Auch bei diesem Event konnte Tiger Woods bereits drei Siege erzielen, die häufigsten Gewinner sind ihm aber um einen Sieg voraus.

Die British Open – das Schlusslicht unter den Major-Turnieren

Den Namen „British Open“ trägt das vierte der Major-Turniere ausschließlich außerhalb Großbritanniens, im Land wird es schlicht als „Open Championship“ bezeichnet. Es ist das älteste Turnier, das überhaupt noch ausgespielt wird und das einzige, das nicht in den USA stattfindet. Neun verschiedene Golfplätze in Nordirland, Schottland und England werden für die Austragung genutzt. Seit 1872 wird mit dem „Claret Jug“ eine der berühmtesten Golfertrophäen verliehen, der Pokal bleibt beim Sieger bis zum folgenden Jahr. Anschließend wird er wieder eingesammelt und durch eine Nachbildung ersetzt.

Der Ryder-Cup – ein großes Prestige-Turnier im Golfsport

Unter den zweijährig ausgetragenen Turnieren ist das Ryder-Cup ein prestigeträchtiger Vertreter, gehört aber nicht zu den Majors. Er wird im Zuge der PGA of Europe and America ausgetragen und findet seit 1927 in unterschiedlichen Clubs statt. Im Jahr 2023 erfolgt die Austragung zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober, erstmalig wird im Italiens Hauptstadt Rom gespielt. Eine Besonderheit des Ryder-Cups ist, dass nach wie vor nicht als Zählspiel, sondern als Lochspiel gespielt wird. An den drei Veranstaltungstagen treten die Teilnehmer in 28 Partien Mann gegen Mann gegeneinander an, darüber hinaus werden Einzelmatches und Fourball-Partien durchgeführt. Obwohl die Veranstaltung besonders häufig in den USA ausgeführt wird, freuen sich zunehmend europäische Golfplätze über Prestige. Der Marco Simone Golf & Country-Club in Italien darf seine Gäste 2023 zum ersten Mal empfangen und im Jahr 2027 wird der Adare Manor Club in Irland im Mittelpunkt stehen.

Fazit: Golfturniere sind über das ganze Jahr verteilt

Nicht nur die Majors und einige der größten Prestige-Turniere dominieren das Golferleben, auch die DP World Tour spielt jährlich eine wichtige Rolle. So fand 2023 im Juni die Porsche European Open statt (Hamburg) und etwas später die die BMW International Open (München). Die PGA-Tour endet traditionell mit dem FedEx-Cup, der trotz seiner geringeren Teilnahmedichte als inoffizielles Finale der Golfsaison gilt. Danach findet nur noch der Ryder-Cup statt, bevor es in die Winterpause geht.