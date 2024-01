Kontinentale Legenden: Europas beste Golfer aller Zeiten!

In der langjährigen Geschichte des Golfsports in Europa gab es viele Spieler, die mit fantastischen Leistungen auf den Golfplätzen tiefe Spuren auf den Sport hinterlassen haben. Wer sind die besten europäischen Golfer aller Zeiten? Die folgende Topliste gibt Aufschluss darüber!

Der legendäre Spanier Severiano Ballesteros

In Bezug auf europäische Golf-Legenden ist der erste Platz für den Spanier Severiano Ballesteros reserviert. Der spanische Profi begann seine Karriere bereits im Jahr 1974. Es dauerte nicht lange, bis er sich mit dem Sieg beim Open Championship in 1979 den ersten Pokal bei einem Major-Turnier sichern konnte. Damit war jedoch noch lange nicht Schluss, da der Spanier in den darauffolgenden Jahren vier weitere Major-Titel einfahren konnte. Noch erfolgreicher war der populäre Seve auf der European Tour. Tatsächlich ist Ballesteros mit 50 Siegen der titelreichste Spieler der European Tour in der Geschichte.

Der beste deutsche Golfer aller Zeiten

Auf eine beeindruckende Karriere mit einer Vielzahl großer Titel darf auch der deutsche Golfer Bernhard Langer stolz sein. Seit dem Beginn seiner Karriere in 1972 war Langer in erster Linie für seine Präzision auf dem Golfplatz bekannt. Zu den größten Erfolgen kam es in den Jahren 1985 und 1993, als er sich zwei Siege bei Major-Turnieren sicherte (Masters Tournament). Hinzu kommen 12 Siege auf der PGA Tour, womit Langer der erfolgreichste Spieler in der Geschichte ist. Mit 42 gewonnenen Turnieren liegt er gleichzeitig auf dem zweiten Platz in der ewigen Liste der European Tour. Die lange Karriere des Hall of Fame-Golfers nähert sich langsam ihrem Ende. Der beste deutsche Golfer aller Zeiten hat nämlich vor kurzem angekündigt, dass er sich bald vom legendären Masters verabschieden wird. Die laufende Saison wird demnach die letzte Möglichkeit sein, Langer einmal mehr bei einem großen Turnier zu sehen.

Fantastische Golfer aus Großbritannien

Wenn man sich ausschließlich auf die Titel bei Major-Turnieren beschränken würde, hätte man bei der Wahl des besten europäischen Golfers aller Zeiten definitiv keine Probleme. Dabei handelt es sich nämlich um den Engländer Nick Faldo, der seit dem Beginn seiner Karriere in 1976 sechs Major-Siege (jeweils 3x Masters Tournament und The Open Championship) feiern konnte. Hinzu kommen 9 Siege auf der PGA Tour und 30 Siege auf der European Tour (5. in der ewigen Liste). Seine überragenden Leistungen blieben nicht unbemerkt, sodass er bereits seit 1997 Teil der Golf Hall of Fame ist.

Jahrzehnte zuvor war sein Landsmann John Henry Taylor die dominante Kraft in Bezug auf Major-Siege. Der Engländer verzeichnete in seiner Karriere nämlich 5 Siege dieser Art (alle The Open Championship). Seine herausragende Karriere mit 19 professionellen Turniersiegen wurde 1997 mit der Berufung in die Hall of Fame des Sports gekrönt.

Viele Golffans fragen sich jetzt: Kann man Sportwetten ohne Lugas? Und welcher europäische Golfer stellt aktuell die beste Option dafür dar? Natürlich kann man darauf wetten, wobei man den Nordiren Rory Mcllroy keinesfalls vergessen sollte. Der Sohn des legendären Golfers Gary Mcllroy ist seit 2007 professionell aktiv. Bislang feierte er 24 Siege auf der PGA Tour, 17 Siege auf der European Tour und 4 Siege bei Major-Turnieren. Lediglich das Masters Tournament konnte Mcllroy (bestes Ergebnis 2. Platz) bislang nicht gewinnen. Doch angesichts seiner Leistung stehen die Chancen gut, dass sich das bald ändern wird.

Annika Sörenstam als die größte Legende im Damengolf

An ausgezeichneten Sportlerinnen mangelt es auch im Damengolf nicht. Der Titel der besten europäischen Golferin aller Zeiten gehört unumstritten der Schwedin Annika Sörenstam, die seit 1992 im Profi-Geschäft aktiv ist. Die Höhepunkte ihrer Karriere waren zweifellos die 10 Major-Siege zwischen 1995 und 2006. Gleichzeitig sicherte sich Sörenstam 72 Siege auf der LPGA Tour, womit sie den dritten Platz in der ewigen Liste belegt. Angesichts dessen ist es keine Überraschung, dass sie bereits seit 2003 Teil der Hall of Fame ist.