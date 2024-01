Straka baut auf Pebble Beach-Magic

Mit Pebble Beach verbindet Sepp Straka gute Erinnerungen an seine erste US Open. Jetzt soll es auch beim Pro Am auf der PGA Tour laufen.

Nach dem enttäuschenden Auftritt zuletzt in Torrey Pines, wo nicht viel zusammen gelaufen ist, baut Sepp Straka beim nächsten Turnierstart auf die guten Erinnerungen an Pebble Beach. Beim nordkalifornischen Links-Klassiker hat er vor 5 Jahren sein US Open-Debüt gegeben und gleich einen 28. Platz erreicht. Die Bedingungen sind jedoch Anfang Februar in Monterey traditionell ganz anders: mit wenig Rough und leichtem Course Setup, da das PGA Tour-Event als Pro Am gespielt wird.

Das mag auch der Grund dafür gewesen sein, dass Straka Pebble Beach seit dem einzigen Start 2019 und einem Missed Cut konsequent ausgelassen hat – oder eine gewisse Abneigung gegen Pro Ams mit nicht selten Runden von knapp 6 Stunden in Viererflights.

Dennoch ist heuer vieles anders: an den ersten beiden Tagen wird am Nebenkurs von Spyglass gespielt, ehe es am Wochenende zweimal nach Pebble Beach geht. Ein Weltklassefeld von nur 80 Spielern bestreitet ihr zweites von acht Turnieren der Signature Events, und das bei 20 Millionen Dollar Preisgeld ohne Cut. Entsprechend stark ist das Feld mit Rory McIlroy, Scottie Scheffler oder Viktor Hovland besetzt.

Star-Power kehrt nach Pebble Beach zurück

Straka ist aber nicht der einzige, der das AT&T Pebble Beach Pro Am in der Vergangenheit gerne geschwänzt hat: auch Scottie Scheffler, immerin die Nummer 1 der Welt, Collin Morikawa, Hideki Matsuyama und Cameron Young sind überhaupt das erste Mal dabei. Rory McIlroy geht auch erstmals nach fünfjähriger Abstinenz wieder am berühmten Links-Kurs von Monterey an den Start – und das in Superform nach seiner Glanzleistung zuletzt in Dubai. Es ist zugleich der erste Start des Nordiren auf der PGA Tour im neuen Golfjahr.

Nach dem Wetterglück bislang beim California Swing der PGA Tour 2024 könnte sich Nordkalifornien von einer europäischen Seite präsentieren: kalte und feuchte Bedingungen sollen das Turniergeschehen dominieren, eine besondere Herausforderung an der rauhen Atlantikküste.

SKY überträgt wie gewohnt an allen vier Spieltagen LIVE aus Pebble Beach.

