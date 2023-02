Zahlungsmethoden in Online Casinos — Möglichkeiten bei Ein- und Auszahlungen

In Online Casinos wie dem Verde Casino hat man in der Regel eine große Auswahl an unterschiedlichen Zahlungsanbietern. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht so wirkt, als würde es keinen großen Unterschied machen, welche man wählt, gibt es doch einige Besonderheiten, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Wir gehen hier auf unterschiedliche Zahlungsmethoden für Online Casinos ein und erklären, welche Vor- und Nachteile sie bereithalten können.

Kreditkarten

Kreditkarten wie Visa oder MasterCard werden in den meisten Online Casinos als Zahlungsmittel akzeptiert. Allerdings kann man damit normalerweise nur Einzahlungen vornehmen. Abheben muss man sich Guthaben auf anderen Wegen, die gegebenenfalls separat authentifiziert werden müssen. Dennoch handelt es sich um eine einfache und in der Regel kostenlose Methode, um Guthaben auf seinen Online Casino Account zu laden.

Girokonten und Debitkarten

Es gibt neben Kreditkarten auch die Möglichkeit, Direktüberweisungen von einem Girokonto zu veranlassen, um Geld bei einem Online Casino einzuzahlen. Das ist nicht nur einfach, sondern funktioniert normalerweise auch schnell und gebührenfrei. Darüber hinaus ist es möglich, sich Guthaben auf ein Girokonto auszahlen zu lassen.

Bevor man ein Girokonto für Zahlungsvorgänge nutzen kann, muss man meist das Konto verifizieren. Dabei erhält man meist eine Zahlung von einem Cent, die sicherstellen soll, dass das entsprechende Konto existiert, nicht gesperrt oder gepfändet ist und so weiter.

Zahlungsdienstleister

Es gibt eine große Auswahl an Online Zahlungsdienstleistern, die in Online Casinos akzeptiert werden. Einige Beispiele haben wir hier aufgeführt: Skrill, Neteller, PayPal, ecoPayz.

Jeder dieser Zahlungsdienstleister verfügt über eigene Modalitäten. So kann sich beispielsweise unterscheiden, wie viel man mindestens überweisen muss, um eine Zahlung veranlassen zu können. Auch die Dauer, die der Transfer in Anspruch nimmt und sogar Gebühren können sich je nach Dienstleister unterscheiden.

Ein großer Vorteil von diesen Zahlungsdiensten ist, dass man sich Geld auch wieder auf dem gleichen Weg auszahlen lassen kann. So benötigt man nicht mehrere verknüpfte Konten, um Ein- und Auszahlungen in einem Online Casino abzuwickeln.

Krypto-Wallets

Viele Online Casinos ermöglichen auch die Zahlungen mit Kryptowährungen. Hier gibt es verschiedene Wallets, die man nutzen kann, was sich je nach Casino unterscheiden kann. Der Vorteil hierbei ist, dass man alle Vorzüge von Kryptowährungen genießt und sich sein Guthaben nicht erst in eine andere Währung umwandeln lassen muss.

Auch Auszahlungen in Form von Kryptowährungen sind häufig möglich. Man kann also sein E-Wallet für alle Zahlungsvorgänge in einem Online Casino nutzen. Teilweise gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Kryptos, die man verwenden kann. Beispiele sind unter anderem: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin.

Ein Nachteil bei dem Spielen mit Kryptos ist, dass sich die Wechselkurse sehr schnell ändern können. Wenn beispielsweise der Kurs für die gewählte Krypto nach einer Einzahlung im Online Casino einbricht, bekommt man auch entsprechend weniger Guthaben, wenn man es sich in einer anderen Währung auszahlen lassen will.

Es gibt auch sogenannte Krypto-Casinos, die ausschließlich mit Kryptowährungen arbeiten. Hier bekommt man häufig besonders lukrative Bonusangebote und hat sehr viele Auswahlmöglichkeiten, bei den akzeptierten Kryptos.

Allgemeine Hinweise zu Zahlungen in Online Casinos

In den meisten Casinos gibt es eine Passage in den AGB, wonach man die gleiche Zahlungsmethode für Auszahlungen verwenden muss, die man auch für die Einzahlung verwendet hat. Allerdings ist dies bei einigen Diensten nicht möglich, weswegen man genötigt ist, eine weitere Zahlungsmethode beziehungsweise ein weiteres Konto oder Wallet anzugeben.

Generell muss man alle Zahlungsmethoden zuerst verifizieren, bevor man Zahlungen durchführen kann. Da dies gegebenenfalls etwas dauern kann, sollte man sich nach der Registrierung baldmöglichst darum kümmern, so dass man keine Zeit verliert, in der man beispielsweise Einzahlungsboni bekommen kann.

Die meisten Online Casinos haben eine Auflistung der verfügbaren Zahlungsdienstleister inklusive Angaben darüber, ob dafür Gebühren anfallen, ob Auszahlungen mit der Methode möglich sind und wie lange die Transaktionen dauern. Mit dieser Liste sollte man sich auseinandersetzen, ehe man sich für eine Methode entscheidet.

Wenn man Einzahlungen in einem Online Casino macht, kann man sich das Geld normalerweise nicht einfach wieder auszahlen lassen. Es gelten Umsatzbedingungen, gemäß denen man das Guthaben mehrfach in Einsätzen umsetzen muss, bevor man es sich gebührenfrei auszahlen lassen kann. Wenn man das nicht kann oder will, können 20% oder sogar noch höhere Transaktionsgebühren anfallen. Zudem gibt es in Online Casinos Minimaleinzahlungen sowie maximale Auszahlungsbeträge.

Man sollte bei Glücksspielen generell davon ausgehen, dass das Geld, das man einzahlt, ausgegeben ist und man es nicht wiederbekommt. Das hilft dabei, sich gegen Enttäuschungen zu wappnen und kann auch dabei helfen, sich an Budgets zu halten und seinen Verlusten nicht nachzujagen, was beides Risiken birgt. Wenn man doch mal einen hohen Gewinn erhält, kann man das als tatsächlichen Bonus betrachten. Wichtig ist bei Online Casinos immer, dass man sich gründlich mit den AGB, Bonusbedingungen und anderen Regelungen auseinandersetzt.