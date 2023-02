Hollywoodreif?

GENESIS INVITATIONAL – VORSCHAU: Sepp Straka und Matthias Schwab stehen ab Donnerstag beim auf 20 Millionen Dollar Preisgeld aufgeblasenen Event im Riviera CC in den Teeboxen und hoffen am Platz der Stars bei Los Angeles auf eine hollywoodreife Vorstellung.

Nach dem alles andere als erfolgreich verlaufenen Desert Swing – sowohl in Abu Dhabi als auch in Dubai verpasste Sepp Straka den Cut – kehrt der Honda Classic Champion in den Hollywood Hills nun wieder auf seine Stammtour zurück. “Ich spiele jetzt vier Wochen in Folge und da wollte ich nach Hawaii und dem Desert Swing zwei freie Wochen haben. Phoenix hat einfach nicht wirklich in meinen Schedule gepasst”, erklärte er im Vorfeld warum er beim 20 Millionen Event in Arizona vergangene Woche noch nicht wieder zu Hölzern und Eisen griff.

Sicherlich spielte dabei auch sein bisheriges Abschneiden eine Rolle, denn mit dem TPC Scottsdale kam er noch nicht wirklich gut zurecht. Ganz im Gegenteil zum Riviera CC, wo er trotz einer verpatzten Auftaktrunde vergangenes Jahr immerhin noch einen beachtlichen 15. Platz mitnehmen konnte. Beim zweiten “Elevated Tournament” der PGA Tour geht es gleich wieder um satte 20 Millionen, womit sich ein Topergebnis nicht nur punktemäßig sondern auch monetär richtig auszahlen würde.

Spiel durchziehen

Wie Sepp Straka, der seit einigen Wochen einem echten Spitzenresultat hinterherläuft, hat auch Matthias Schwab nach wie vor mit seiner Form zu kämpfen. Dabei zeigt sich der Rohrmooser mit seinem Spiel gar nicht unzufrieden, nur die PS bringt er einfach nach wie vor noch nicht so richtig auf den Boden, da er sich immer wieder mit teils unnötigen Fehlern selbst ein Bein stellt.

Dies soll sich nun im Riviera CC aber endlich ändern, wenngleich der anspruchsvolle Par 71 Platz in den Hollywood Hills für den Steirer noch Neuland darstellt, da er es letzte Saison nicht ins Feld schaffte. Generell mag Matthias aber wie sein Landsmann eher schwierige Terrains, weshalb ihm die pittoreske Anlage durchaus entgegenkommen könnte.

Wie schon in den letzten Jahren zieht das Turnier auch heuer wieder die absolute Weltelite an, wobei Tiger Woods (USA) mit einem weiteren Tourcomeback für zusätzliches Flair sorgt. Der Wetterbericht verspricht durchaus gute Verhältnisse, wobei das Quecksilber die 20 Grad Marke wohl kaum knacken wird. Los geht es für Matthias Schwab bereis um 16:02 MEZ auf der 10. Sepp Straka folgt direkt im Flight dahinter um 16:13 MEZ.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Genesis Invitational.