GENESIS INVITATIONAL – 1. RUNDE: Sepp Straka und Matthias Schwab starten im Riviera CC mit 70er (-1) Runden ins Turnier und verschaffen sich damit eine durchaus brauchbare Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

Nach dem ergebnistechnisch versandeten Desert Swing kehrt Sepp Straka in Hollywood auf die Tour zurück: “Ich spiele die nächsten 4 Turniere in Folge, also wollte ich 2 Wochen Pause haben,” erklärte er gegenüber Golf-Live, warum er das 20 Millionen Dollar-Turnier zuletzt in Phoenix ausgelassen hat. Beim zweiten “Elevated Tournament” der PGA Tour mit gleicher Mega-Börse hofft der Wiener im Kreise der Weltelite wieder besser punkten zu können. Vor allem mag Sepp anspruchsvolle Kurse wie den Riviera CC, wie ein 15. Platz trotz verpatzter Auftaktrunde im Vorjahr bewies.

Auf der 10 hat er dann gleich zu Beginn einige Schwierigkeiten, denn die Grünattacke versandet am drivebaren Par 4 im Grünbunker von wo aus er den Ball hinters Grün ins nächste Sandhindernis legt. Dank gefühlvollem Parputt kratzt er aber noch die anfängliche 4. Nach zu ungenauer Annäherung geht sich zwar auch am Par 5 danach kein roter Eintrag aus, immerhin legt er mit Pars aber sehr souverän los.

Das ändert sich auch auf den darauffolgenden Löchern nicht, einzig die Approaches wollen noch nicht zwingend genug zu den Fahnen um sich auf den ondulierten Grüns wirklich gute Birdiechancen geben zu können. Am gutmütigen Par 5 der 1 legt er die Attacke dann zwar gekonnt aufs Grün, dafür streikt jedoch plötzlich der Putter und verweigert mit einem Dreiputt die Mitarbeit, was ihm einen weiteren Strich durch die Birdierechnung macht.

Fast schon trotzig stopft er danach dafür aus 4,5 Metern und schnappt sich so den mittlerweile hochverdienten ersten roten Eintrag. Dieser scheint auch die Eisen richtig zu schärfen, denn gleich auf der 3 knallt er die Annäherung bis auf 1,5 Meter zur Fahne und sackt prompt das nächste Birdie ein. Danach ebbt der gewinnbringende Schwung zwar wieder ab, mit Pars verwaltet er das Ergebnis aber gekonnt. Erst am Schlussloch lässt ihn dann das Gerät fürs Kurzgemähte wieder hängen und brummt ihm aus gut zwei Metern doch noch das erste Bogey auf. Mit der 70 (-1) bringt er sich aber klar auf Cutkurs und hat auch die Spitzenplätze durchaus noch in Reichweite.

Matthias Schwab hofft den Negativtrend der letzten Wochen umkehren zu können, vor allem, da er sich spielerisch deutlich stärker fühlt als es die letzten Ergebnisse vermuten lassen. Zum Start hat er gleich das kurze Par 4 der 10 vor der Nase, kann nach etwas zu lang geratener Grünattacke das erhoffte schnelle Birdie jedoch noch nicht einsacken. Auch am Par 5 danach bleibt ihm dieses nach Vorlage ins Rough verwehrt.

Auf der 13 spielt dann aber erstmals auch der Putter mit, da dieser aus 3,5 Metern das erste Birdie springen lässt. Richtig lange hält das Minus jedoch vorerst nicht, da er sich nach einem verzogenen Drive auf der 15 nicht mehr zum Par scramblen kann und den Ausgleich zurück auf Even Par einstecken muss. Durchaus gelungen legt er sich nach dem Turn am kurzen Par 5 der 1 die nächste richtig gute Birdiemöglichkeit auf, bringt aus drei Metern den Putt jedoch nicht im Loch unter und verpasst so noch den erneuten Sprung in den roten Bereich.

Am Par 3 der 6 kommt der 14. Schläger im Bag dann aber noch einmal richtig auf Temperatur und ermöglicht aus knapp sieben Metern das zweite Birdie des Tages. Zum Abschluss wird es dann noch einmal etwas stressig, nach verzogenem Drive scrambled er sich aber sehenswert noch zum Par und startet so schließlich mit der 70 (-1) ins Turnier, womit er sich die Ausgangslage mit seinem Landsmann teilt.

