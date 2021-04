Luxus-Golf-Resorts auf der ganzen Welt

Golfreisen werden in der heutigen Zeit immer beliebter. Dies ist auch der Grund, warum es auf der ganzen Welt mittlerweile zahlreiche Luxus-Golf-Resorts gibt. Plant man eine Golfreise, dann ist es auch gar nicht so einfach, dass passende Golf Hotel für sich zu finden. Deshalb haben wir Ihnen die besten Luxus-Golf-Resorts auf der ganzen Welt herausgesucht.

Das Fancourt Estate in Südafrika

Ein wahres Luxus Resort für Golfer ist das Fancourt Resort, das sich in Südafrika befindet. Dieses Resort weist eine Größe von insgesamt 613 Hektar auf. Hier findet man einen Golfplatz mit 18 Loch vor. Doch nicht nur der Golfplatz selbst kann in diesem Resort überzeugen, sondern vor allem auch die Landschaften, die rundum dem Resort liegen. Das Hotel verfügt über eine eigene Golf Academy. Auch hat man von diesem Resort Zugang zu vielen privaten Golfplätzen. Nach dem Golf spielen, kann man einen angenehmen Spaziergang durch den Hotelpark unternehmen. Auch die Kulinarik in diesem Resort ist allemal überzeugend!

Shangri La Villingili auf den Malediven

Wenn Sie auf der Suche nach einem Luxus-Golf-Resort sind, welcher sich direkt am Meer befindet, dann sind Sie im Shangri La Villingili bestens aufgehoben. Hier wird den Spielern eine 9-Loch Golfanlage geboten. Dieser Golfplatz bietet eine malerische Kulisse. Vor allem für Profis handelt es sich hierbei um ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Neben Golfen kann man hier auch viele weitere Aktivitäten im Freien machen. Ob, Wasserskifahren, Tauchen, Schnorcheln oder Surfen, hier wird mit Sicherheit keinem so schnell langweilig.

Vila Vita Parc Resort & Spa

Auch beim Vila Vita Parc Resort & Spa handelt es sich um eine wunderschöne Anlage, die sich perfekt für Golfer anbietet. Insgesamt findet man in diesem Hotel 170 Zimmer und zahlreiche umliegende Golfplätze vor. Das Resort befindet sich inmitten einer wunderschönen Natur und blühenden Gärten. Auch die maurische Architektur kann sich hier allemal sehen lassen. Gehören Sie ebenfalls zu den Menschen, die etwas Kultur kennenlernen möchten, dann sind Sie in diesem Resort bestens aufgehoben.

Mandarin Oriental Marrakech

Ein weiteres beliebtes Resort ist das Mandarin Oriental, welches sich in Marrakech befindet. Auch hier kann man viele Profi Golfer vorfinden. Das Hotel bietet neben zahlreichen Golfplätzen auch einen Spa Bereich, der sich bestens zur Entspannung und Erholung anbietet. Hier können Sie Golfen neben hohen Palmen und vielen Wasserflächen. Insgesamt wird Ihnen hier eine Fläche von 20 Hektar geboten. Das Hotel bietet zudem auch viele Suiten und Villen an, die allemal in ihrer Ausstattung überzeugen können.