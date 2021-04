Wie kann man herausfinden, dass ein Online Casino Österreich seriös ist? – Tipps für Einsteiger

Für Anfänger ist es gar nicht leicht, direkt auf Anhieb ein gutes Online Casino zu finden. Die Auswahl allein in Österreich ist schier unendlich. Und bei einem guten Casino spielen viele Faktoren eine Rolle: Seriosität, Fairness, die Auswahl der Spiele (Slots, Poker..), Bonus, Freispiele und Willkommensbonus und viele weitere. Worauf du als Anfänger achten solltest, wollen wir dir gleich verraten. Natürlich geben wir dir auch unsere Empfehlungen für beste Online Casinos mit auf den Weg! So findest du leicht ein vertrauenswürdiges Casino, das Spaß macht.

Worauf ist als Einsteiger bei Online Casinos in Österreich zu achten?

Wir haben eben bereits angeschnitten, worauf es bei einem Online Casino ankommt. Gerade als Anfänger blickt man nicht leicht durch den Glücksspiel-Dschungel. Aber als Einsteiger kannst du dir direkt einen guten Willkommensbonus bei manchen Casinos abstauben. Darauf zu achten, könnte sich direkt lohnen, um Freispiele zu erhalten!

Generell sind Bonus Aktionen von Top Online Casinos ein wichtiges Kriterium, das es nicht zu vernachlässigen gilt. Die besten Online Casinos bieten nicht nur einen Willkommensbonus sondern weitere Bonus-Aktionen, die es entweder jeder Woche gibt oder zu bestimmten Ereignissen. Sich im Vorfeld zu informieren, welche Boni es in welchen Casinos Österreichs gibt, kann einen großen Unterschied machen.

Das sind die Kriterien für ein zuverlässiges Online Casino

Für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Fairness ist es wichtig, dass der Casino Anbieter eine Gaming Authority bzw. eine EU Lizenz besitzt. Die Casinos müssen bestimmten strikten Vorgaben entsprechen, um in der EU anerkannt und erlaubt zu sein. Wenn ein Casino dies hat, kann man als Spieler sich schon einmal sicher fühlen. Natürlich gehören zu einem seriösen Online Casino auch ausformulierte und aktuelle Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“2021 alle Rechte vorbehalten”).

Natürlich sollten deine persönlichen Daten sicher verschlüsselt werden. Dies ist auch für die Auszahlung wichtig.

Online Casino Spiele: Zufallsgeneratoren sorgen für Sicherheit und Fairness

Für noch mehr Fairness haben vertrauenswürdige Spielentwickler und Casino Betreiber Zufallsgeneratoren, allgemein auch bekannt unter “random number generator”. Diese bestimmen im Zufallsprinzip, wann Gewinne eingefahren werden und echtes Geld ausgezahlt werden kann. Neue Spieler sollten deshalb darauf achten, dass die genutzte Software bekannt und vertrauenswürdig ist. Die Software von Pragmatic Play, Play’n Go oder Big Time Gaming ist beispielhaft dafür.

Was ist das beste Online Casino und wo kann man große Gewinne einfahren?

Beste Online Casinos Österreich sind natürlich subjektiv. Dennoch haben wir uns nach den bereits erwähnten Kriterien umgeschaut und anhand dieser Aspekte ein paar Casinos bewertet. Die besten Casinos für Österreich sind unserer Meinung nach: N1, 20Bet und Slothunter Casino.

Internet Casino: Was haben Sie zu bieten?

Bei unseren Tests und Erfahrungsberichten achten wir darauf, dass es eine große Auswahl an Spielen gibt. Dabei soll es eine gute Menge an Roulette, Blackjack Spielen, Spielautomaten (Slot Spiele) und Live Dealer Spiele geben. Für uns sollte es mindestens zehn verschiedene Roulette Games und Online Slots geben. Für Anfänger ist es vielleicht noch nicht so wichtig, dass es viel Auswahl zum Online Spielen gibt. Aber Profis möchten eine gewisse Abwechslung in Casinos online.

Internet Casinos Österreich: Häufig gestellte Fragen

Zum Abschluss unseres kleinen Überblicks für Anfänger möchten wir noch auf die meist gestellten Fragen Bezug nehmen.

1.Kann man Online Glücksspiel auch mit dem Smartphone oder Tablet machen?

Ja, es gibt bei vielen Casinos auch die Möglichkeit des Mobile Casino. Entweder haben die Casinos Österreich eine eigene App oder die Spiele sind auch mobil im Browser verfügbar.

2.Wie kann man sich nach dem Gewinnen Echtgeld auszahlen lassen?

Auszahlungen sind in jedem Casino unterschiedlich. Oft stehen verschiedene Wege zur Auszahlung bereit. Dies ist aber oft mit einer Gebühr verbunden. Welcher Weg zur Auszahlung der Beste ist, um am Ende besonders viel Echtgeld auf dem Konto verbuchen zu können, ist unterschiedlich. Auch bei der Einzahlung solltest du darauf achten. Viele Mittel zur Einzahlung haben keine Gebühr, dauern aber vielleicht länger. Beliebte Anbieter sind Neteller, Paysafecard, E Wallet und einfach die normale Kreditkarte.

3.Gibt es auch VIP Programme?

Ja, viele Casinos haben auch Treue-Programme. Um von dem besonderen Bonus und Freispiele profitieren zu können, musst du in den meisten Casinos mit Echtgeld spielen. Der Spieler bekommt dann einen Bonus, den andere nicht haben: zum Beispiel weitere kostenlose Spiele, Cashback, Freispiele und so weiter. Je nach Level wird der Bonus besser.

Wir hoffen, dass wir dir als Anfänger einen guten Überblick geben konnten. Nun kennst du unsere Casino Bewertung, die wichtigsten Faktoren, die es zu beachten gibt und weißt worauf du bei einer Auszahlung, beim Willkommensbonus und Freispiele achten musst. Falls du weitere Fragen hast, kannst du uns gerne kontaktieren.