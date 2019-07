Die diesjährige Golf Open Championship – Wer gilt als Favorit?

Wieder einmal steht die Golf open Championship vor der Tür. Auch in dem Jahr 2019 kämpfen viele unterschiedliche Spieler aus diversen Ländern um den Titel als Gewinner dieses Championships. Die Spieler, welche es bis hier hergeschafft haben, werden in der Mitte des Jahres um den zweiten Majortitel kämpfen. Nun stellt sich für sehr viele Menschen, vor allem für die Fans des Golfsports die Frage danach, wer den Sieg dieses Jahr für sich entscheiden kann und den Pokal und somit auch den Titel mit nach Hause nimmt. Wie sollte es anders sein, sind auch in diesem Jahr viele unterschiedliche potenzielle Gewinner auf der Liste. Das wiederum bietet einen großen Raum für Spekulationen, welche teilweise sehr wild sind.

Jeder möchte gerne einen anderen Spieler als Gewinner sehen und spekuliert somit auf einen jeweils anderen Spieler. Was feststeht ist die Tatsache, dass es den Teilnehmern der Championships alles andere als einfach gemacht wird. Auf dem Golfplatz, auf welchem sie gegeneinander spielen und somit um den Titel kämpfen werden, handelt es sich um einen der schwierigsten Golfplätze weltweit. Besonders fordert der Golfplatz die Spieler dabei bei dem Abschlag. Die engen Fairways erfordern das höchste Maß der Präzision und somit auch gute Nerven und vor allem Können und Professionalität. Die Frage, welche sich nun stellt ist, wer diesem Druck und der Länge der Strecke standhalten und den Titel für sich entscheiden kann. In der Liste der Favoriten sind einige Namen vorhanden, welche hier nun etwas genauer vorgestellt werden.

Tiger Woods

Eine Legende, wenn man es so sehen möchte, nimmt dieses Jahr an der Golf Open Championship teil und erhofft sich mit seiner Teilnahme eine Chance auf den Sieg. Nach vielen Jahren, in welchen Tiger Woods keine Spiele mehr für sich ausmachen konnte, erlebte er im März einen durchschlagenden Erfolg in den USA. Ob er diesen Erfolg auch in Irland bei der Golf Open Championship weiter fortsetzen und seiner Karriere somit einen neuen Frühling verleihen kann? Auf jeden Fall befindet sich diese Legende auf der Liste der Favoriten und hat sehr viele Fans, welche darauf hoffen, dass sein Gewinn im März lediglich der Startschuss für einen zweiten Frühling seiner Karriere war und Tiger Woods nun endlich wieder richtig durchstarten wird. Ob er sich gegen seine anderen Gegner in der Golf Open Championship durchsetzen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Brooks Koepka

Der Sieger des letzten Jahres und somit der Titelverteidiger nicht nur der Golf Open Championship, sondern auch der PGA Championship darf auf der Liste der Favoriten natürlich auf keinen Fall fehlen und muss seinen berechtigten Platz auf dieser bekommen. Ob er es wohl schafft den dritten Titel in Folge und den zweiten Titel in dem Rahmen der Open Golf Championship zu holen und das Spiel für sich zu entscheiden? Für viele Menschen ist Brooks Koepka, welcher sich in dem vergangenen Jahr nicht nur einen, sondern gleich zwei Titel auf einmal holen konnte, ein ganz klarer Favorit auf den Titel und viele gehen davon aus, dass er es auch in diesem Jahr wieder schaffen wird, sich den Titel zu holen.

Mit seinem geteilten zweiten Platz, welchen er sich beim Masters erspielen konnte, geht er motiviert und mit breiter Brust in die Golf open Championship, welche unmittelbar vor der Tür steht. Viele sind sich sicher darüber, dass er locker gegen den anderen Favoriten Tiger Woods ankommen und sich auch gegen die anderen Favoriten durchsetzen kann. Denn der Shootingstar aus Amerika gilt als absoluter Spezialist, wenn es um die wichtigen Momente in einem Spiel oder in einer Championship geht. Aus sieben Majortunieren konnte der junge, frische und motivierte 29-Jährige bereits drei für sich entscheiden. Was viele etwas besorgt ist die Tatsache, dass es das erste Mal in seiner Karriere sein wird, in welcher der Gewinner des letzten Jahres des diesjährigen Kurses spielen wird. Mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe und mit seiner Professionalität sollte Brooks Koepka jedoch dazu in der Lage sein, auch bei diesem besonders schwierigen Design des Platzes einen klaren Kopf zu bewahren und um den Titel zu kämpfen. Zudem zählt er zu einen der wenigen Spieler mit einem der längsten Abschläge, was in diesem Fall einen großen und hilfreichen Vorteil darstellt.

Rory McIlroy

Ein weiterer Spieler, welcher ganz klar auf die Liste der Favoriten gehört, ist der Nordire Rory McIlroy. Er gehört ganz klar zu den Favoriten und könnte somit den Titel der Golf open Championship mit nach Hause nehmen. Vor allem sein langer Abschlag ist in diesem Zusammenhang eine sehr große Stärke des Nordiren. Außer Cameron Champ gibt es jn diesem Jahr keinen weiteren Golfspieler, welcher länger abschlägt als McIlroy. Genau diese Qualität, welche für viele der Grund dafür ist, dass er sich auf der Liste der Favoriten befindet, ist auch der Schlüssel zu seinem Erfolg bei Players Championship im März gewesen. Auch, wenn sich seit seinem Sieg im März die Probleme bei dem Spieler häufen, er beim Masters nicht wirklich in Schwung kam und er dabei auf dem 21. Platz landete und auch bei dem Putting in den letzten Wochen einige Probleme hatte und nicht so stark war, wie es die Menschen von ihm gewohnt sind, bleibt er ganz klar auf der Liste der Favoriten stehen und wird hoffentlich mit Biss, Stärke und Präzision um den Titel auf dem Platz kämpfen.

Dustin Johnson

Zu dem Kreis der Favoriten auf den Titel gehört unter anderem Dustin Johnson. Bei dem Weltranglistenersten handelt es sich um den besten und somit absoluten Longhitter in der gesamten Championship. Nicht selten kommt es vor, dass er es schafft über 400 Meter weit zu schlagen. Um genau zu sein gelang es ihm in dem letzten Jahr den längsten Abschlag seit dem Jahr 2003 zu machen. Die genaue Länge seines Abschlags betrug genau 447 Meter. Diese Umstände stellen die besten Voraussetzungen für den Golfspieler dar, mit welchen er in die Golf Open Championship startet. Er befindet sich bislang in dem Besitz eines Majortitels, doch viele sind sich sicher, dass der Favorit auch die Golf Open Championship in der Mitte des Jahres 2019 für sich entscheiden wird. Das wäre zumindest ein schöner Titel zusätzlich zu seinem damaligen US Open Sieg im Jahr 2016. Auf jeden Fall zählt er mit diesen genannten Voraussetzungen, seinen konstanten starken Leistungen und seinen 16 Top-10-Platzierungen auf jeden Fall auf die Liste der Favoriten.

Xander Schauffele

Bei Xander Schauffele handelt es sich um einen Geheimfavoriten auf der Liste. Es handelt sich hierbei um einen 25-jährigen Youngster, welcher vor allem in der letzten Zeit immer mehr auf sich aufmerksam machen konnte und auf der ganz großen Bühne des Golfs immer öfter für große Furore sorgte. Gewinnen konnte der Amerikaner bislang zwar noch keinen Majortiteln, doch er landete in den letzten vier Turnieren, an welchen er teilgenommen hatte, unter den ersten sechs Plätzen. Dass er eine Championship gewinnt sollte dabei nur noch eine Frage der Zeit sein. Und viele seiner Fans sehen die Zeit als reif an und denken, dass er die Championship in diesem Jahr für sich entscheiden kann.

Wetten auf die Open Championship

Wer nicht nur mitfiebern, sondern mitunter auch etwas Geld bei der ganzen Sache gewinnen möchte, der sollte sich für diese Zwecke auf die Seite oddspedia.com begeben. Dort erhält man einen guten Einblick darauf, wie die Favoriten bei den Wettanbietern abschneiden und auf wen das meiste Geld gesetzt wurde.

Die Liste für die Favoriten der Golf open Championship steht. Viele bekannte und auch unbekannte Gesichter werden in wenigen Tagen in Irland um den Titel der Golf Open Championship kämpfen und alles geben. Nun bleibt dabei nur noch die Frage, wer den Sieg für sich entscheiden und somit den Titel mit nach Hause holen wird. Wird es ein bekannter Spieler oder ein Newcomer sein? Die Spekulationen sind zumindest sehr viele unterschiedliche und jeder hofft natürlich, dass der eigene Favorit den Sieg für sich ausmachen und den Titel somit mit nach Hause holen wird.

.