Originelle Bonusse bei Kryptowährung-Casinos aus dem Jahr 2021

Kryptowährung-Casinos haben einige spannende Angebote, die jeder Spieler nutzen möchte. Wenn Sie noch nicht versucht haben, in einem Bitcoin-Casino zu spielen, haben Sie vielleicht keine Vorstellung von den Arten von Angeboten, die Sie erwarten. Einige sind wirklich originell und nicht in herkömmlichen Online-Casinos zu finden. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, lassen Sie uns einige der maßgeschneiderten Bonusse erkunden, die Sie in Anspruch nehmen können, wenn Sie sich heute bei einem Kryptowährung-Casino anmelden. Wir haben uns für Sie angeschaut, wo es beste Casinos mit Einzahlungsbonus gibt.

Maßgeschneiderte Angebote, die Wahlmöglichkeiten bieten

Zuallererst, was ist ein maßgeschneiderter Bonus oder ein originelles Angebot? Letztendlich handelt es sich dabei um mehr personalisierte Promotionen, die Ihnen verschiedene Optionen bieten. Zum Beispiel kann der Willkommensbonus einer Kryptowährung-Casino in zwei Optionen aufgeteilt sein. Eine ist das konventionelle Einzahlungsangebot, das für Einzahler verfügbar ist, die USD oder andere FIAT-Währungen verwenden. Die andere ist ein Bitcoin-Bonus (oder einer, der für andere Kryptowährungen reserviert ist), und dieser kann nur beansprucht werden, wenn Sie mit diesen digitalen Währungsoptionen einzahlen. Von dem Moment an, in dem Sie sich zum Spielen anmelden, werden Sie mit Wahlmöglichkeiten begrüßt.

Charakterbezogene Angebote

Gleichzeitig neigen einige Online-Casinos dazu, ihre eigenen exklusiven Angebote zu haben, die nur selten auf konkurrierenden Seiten zu finden sind. Ein solches Beispiel ist der charakterbezogene Angebot, das Sie auf der führenden Kryptowährungs-Wettseite BitcoinCasino.io in Anspruch nehmen können. Hier können Sie einen Charakter wählen, der Sie repräsentiert, während Sie spielen. Der Charakter hat dann seine eigenen einzigartigen Kräfte (Bonusse), und diese sind für Sie täglich, wöchentlich oder monatlich verfügbar, wenn Sie einzahlen oder andere Ziele erreichen. Diese können von Freirunden über Einzahlungsbonusse, Zugang zu exklusiven Wettbewerben, doppelte Treuepunkte und vieles mehr reichen. Was Sie bekommen können, variiert von Casino zu Casino, basierend auf der Stärke ihrer Werbepakete.

Andere Arten von maßgeschneiderten Bonusse

Viele Top-Kryptowährung-Casinos haben auch ihre eigene Auswahl an anderen maßgeschneiderten Bonusse. Diese sind viel einzigartiger als die anderen Angebote, die wir besprochen haben, und die meisten sind darauf ausgerichtet, wie Sie im Casino spielen. In der Tat sind viele durch einen VIP-Club oder ein Treueprogramm verfügbar, wo Ihr Ranking (Ihr Level oder Tier) direkt die Arten von Kryptowährung-Bonussen beeinflusst, die Sie beanspruchen können. Je höher Sie auf der Leiter stehen und je mehr Sie wert sind, desto besser werden die Bonusse. Perks können den Zugang zu exklusiven Wettbewerben, höhere Auszahlungsobergrenzen, schnellere Transaktionszeiten und maßgeschneiderte Bonusse und Promotionen beinhalten, die mit Ihren Spielgewohnheiten verbunden sind.

Einzigartige AGBs machen diese Angebote attraktiv

Es lohnt sich, einige der besten Kryptowährung-Casinos, wie z.B. das Bitcoin Casino, auf diese Top-Angebote hin zu überprüfen. Bevor Sie jedoch ein solches Angebot in Anspruch nehmen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich die Geschäftsbedingungen anzusehen. Diese können von Casino zu Casino und von Angebot zu Angebot variieren. Die besten maßgeschneiderten und originellen Casino-Bonusse werden diejenigen sein, die einzigartige Bedingungen haben, die günstiger sind als die, die bei konventionellen Promotionen verfügbar sind, wie z.B. niedrigere Wettanforderungen, keine Maximalgewinn- oder Auszahlungsobergrenzen und erweiterte Spielberechtigung.